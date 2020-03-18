HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yeni işlemci dev batarya: Realme 6i tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Yeni işlemci dev batarya: Realme 6i tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.03.2020 15:43 | Son Güncelleme

Türkiye pazarına giriş yapan Realme, Realme 6i'yi tanıttı. Realme 6 ve Realme 6 Pro'nun tanıtımını yapan Realme şimdi de dev bataryalı Realme 6i'nin duyurusunu gerçekleştirdi. Peki Realme 6i'nin özellikleri neler? Realme 6i'nin fiyatı ne olacak?

Yeni işlemci dev batarya: Realme 6i tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Realme geçtiğimiz haftalarda yaptığı tanıtım etkinliğinde yeni nesil akıllı telefonları Realme 6 ve Realme 6 Pro'nun duyurusunu gerçekleştirmişti. Realme şimdi de Realme 6i'nin tanıtımını yaptı.

REALME 6İ ÖZELLİKLERİ

Realme 6i'nin özellikleri arasında 6,52 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekran bir damla çentiğe ev sahipliği yapıyor. Damla çentiğin içerisinde 16 MP çözünürlüğünde ön kameraya yer alıyor. Bu ekranın altında ise Realme 6i'nin dünyada bir ilk olarak kullandığı MediaTek G80 işlemcisi, model seçeneğine göre değişen 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB dahili depolama alanı bulunuyor. Gelelim Realme 6i'nin kameralarına.

Realme 6i kamera

Realme 6i kamera tarafında 4 kameralı bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu kameralardan ilki 48 MP ana + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP makro ve 2 MP 3D derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Realme 6i, tüm bu donanımı çalıştırabilmek için gereken gücünü ise 18W hızlı şarj destekli 5000 mAh bataryasından alıyor.

REALME 6İ FİYATI

Süt Beyazı ve Yeşil Çay olmak üzere iki farklı rengi bulunan ve kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkacak olan Realme 6i'nın fiyatı da şimdiden belli. Buna göre Realme 6i'nin 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanına sahip başlangıç modeli 175 dolardan satışa sunulacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları
Çalışmalar başladı! Koronavirüse o 'dur' diyecekÇalışmalar başladı! Koronavirüse o 'dur' diyecek
TSH yüksekliği nedir, nasıl düşürülür? TSH yüksekliği nedir, nasıl düşürülür?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Realme Realme 6i Realme 6i özellikleri Realme 6i fiyatı akıllı telefon Realme 6 Realme 6 Pro android android 10

En Çok Okunan Haberler

Vuhan'da iki gün üst üste yalnızca birer vaka!

Vuhan'da iki gün üst üste yalnızca birer vaka!

Canlı yayında açıkladı: O benim kızım

Canlı yayında açıkladı: O benim kızım

Büyük indirim yolda

Büyük indirim yolda

Ticaret Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs önlemleri!

Ticaret Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs önlemleri!

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Hastaneler için flaş karar! HAP yürürlüğe girdi

Hastaneler için flaş karar! HAP yürürlüğe girdi

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs, Görevimiz Tehlike 7 ekibini durduramadı

Koronavirüs, Görevimiz Tehlike 7 ekibini durduramadı

Merakla bekleniyordu! İşte GTA 6'nın çıkış tarihi

Merakla bekleniyordu! İşte GTA 6'nın çıkış tarihi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Karşınızda ilk görseliyle Redmi Note 9 Pro!

Karşınızda ilk görseliyle Redmi Note 9 Pro!

23 yıl sonra yeniden: BMW'nin logosu değişti! İşte BMW'nin yeni logosu

23 yıl sonra yeniden: BMW'nin logosu değişti! İşte BMW'nin yeni logosu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüse dur diyebilmek için yapay zeka da devreye girdi

Çalışmalar başladı! Koronavirüse o 'dur' diyecek

Control’ün ilk genişletme paketi geldi

Control’ün ilk genişletme paketi geldi

Apple Beats Powerbeats 4 ile karşımıza çıktı

Apple Beats Powerbeats 4 ile karşımıza çıktı

Apple, Qualcomm ve Samsung’u çok üzecek!

Apple, Qualcomm ve Samsung’u çok üzecek!

Sony ve Hideo Kojima beraber çalışacak

Sony ve Hideo Kojima beraber çalışacak

Koronavirüsün filmi geliyor!

Koronavirüsün filmi geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.