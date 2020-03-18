Yeni işlemci dev batarya: Realme 6i tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Realme geçtiğimiz haftalarda yaptığı tanıtım etkinliğinde yeni nesil akıllı telefonları Realme 6 ve Realme 6 Pro'nun duyurusunu gerçekleştirmişti. Realme şimdi de Realme 6i'nin tanıtımını yaptı.

REALME 6İ ÖZELLİKLERİ

Realme 6i'nin özellikleri arasında 6,52 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekran bir damla çentiğe ev sahipliği yapıyor. Damla çentiğin içerisinde 16 MP çözünürlüğünde ön kameraya yer alıyor. Bu ekranın altında ise Realme 6i'nin dünyada bir ilk olarak kullandığı MediaTek G80 işlemcisi, model seçeneğine göre değişen 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB dahili depolama alanı bulunuyor. Gelelim Realme 6i'nin kameralarına.

Realme 6i kamera tarafında 4 kameralı bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu kameralardan ilki 48 MP ana + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP makro ve 2 MP 3D derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Realme 6i, tüm bu donanımı çalıştırabilmek için gereken gücünü ise 18W hızlı şarj destekli 5000 mAh bataryasından alıyor.

REALME 6İ FİYATI

Süt Beyazı ve Yeşil Çay olmak üzere iki farklı rengi bulunan ve kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkacak olan Realme 6i'nın fiyatı da şimdiden belli. Buna göre Realme 6i'nin 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanına sahip başlangıç modeli 175 dolardan satışa sunulacak.

