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Yeni İzmir Valisi Süleyman Elban kimdir, nereli ve kaç yaşında? Süleyman Elban hangi görevlerde bulundu? Resmi Gazete'de yayımlandı

10.08.2023 06:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni İzmir Valisi Süleyman Elban, Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 10 Ağustos 2023 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 57 ile yeni vali atandı. Bunlardan biri de İzmir oldu. Peki, Yeni İzmir Valisi Süleyman Elban kimdir, nereli ve kaç yaşında? Süleyman Elban hangi görevlerde bulundu?

Yeni İzmir Valisi Süleyman Elban kimdir, nereli ve kaç yaşında? Süleyman Elban hangi görevlerde bulundu? Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni İzmir Valisi Süleyman Elban, Raesmi Gazete'de yayımlanan atama kararı sonrası 10 Ağustos 2023 Perşembe günü en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Valiler Kararnamesi bugün Resmi Gazete'de yayımlandı ve 57 şehre yeni vali atandı. İzmir Valisi Süleyman Elban vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte yeni İzmir Valisi Süleyman Elban hakkında merak edilenler...

SÜLEYMAN ELBAN KİMDİR?

Süleyman Elban 6 Haziran 1969 tarihinde Kırşehir'de doğdu. İlköğrenimini Almanya ve Kırşehir, ortaöğrenimini ise Kırşehir'de tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde mezun oldu.

Abant İzzet Baysal Üniversitesinde araştırma görevlisi, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Uzman yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 1994 yılında Eskişehir Kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı.

YENİ İZMİR VALİSİ SÜLEYMAN ELBAN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

1995-1996 yıllarında sekiz ay süre ile dil ve kamu yönetimi eğitimi için İngiltere'de bulundu. Edirne-Havsa Kaymakam Vekilliği, Samsun-Yakakent ve Elazığ-Karakoçan Kaymakamlığı görevlerinin ardından 2003 yılında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü şube müdürlüğüne atandı.

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevini yaptı.

İlki 2003 Yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Mahalli İdareler alanında, diğeri de 2008 Yılında Portsmouth Üniversitesinde (İngiltere) Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği alanında PPP konulu olmak üzere iki adet yüksek lisans çalışması bulunmaktadır.

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde görev yaptığı 13 yıl boyunca mahalli idareler reformu kapsamında hazırlanan kanunlar ile diğer ikincil ve alt düzenlemelerin çalışmalarında yer aldı. Mahalli idareler alanında düzenlenen birçok eğitim faaliyetinde eğitimci olarak görev almıştır. Bu alanda yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

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