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Yeni keşfettiler! Görenleri şaşırttı... 24 gözü var

27.04.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hong Kong'daki bilim insanları, şeffaf ve küp şeklinde kutu denizanaları keşfetti. Araştırmacılar, yeni keşfedilen türe Tripedalia maipoensis adını verdi. Tripedalia maipoensis denizanalarının 24 gözlü olduğu söyleniyor. 1,5 santimetre uzunluğundaki hayvanın insanları etkileyip etkilemediği ise merak ediliyor.

Yeni keşfettiler! Görenleri şaşırttı... 24 gözü var

Livescience'ın aktardığına göre, araştırmacıların Hong Kong'daki Mai Po Doğa Koruma Alanı'ndan esinlenerek, Tripedalia maipoensis adını verdikleri yeni keşfedilen denizanası türü, küçük yapılı, tamamen şeffaf ve renksiz bir gövdeye sahip. Yeni türün 12 dokunacı küçük, kürek benzeri yapılarla sonlanıyor. Bunun da yaratıkların suda diğer denizanası türlerinin çoğundan daha hızlı ilerlemesini sağladığı söyleniyor.

KÜMELER HALİNDE 24 GÖZÜ VAR

Ulusal Okyanus Servisi'ne göre, diğer kutu denizanaları gibi, yeni tanımlanan Tripedalia maipoensis denizanalarının da kümeler halinde toplam 24 gözü var.

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T. maipoensis, Çin sularında bulunan ilk kutu denizanası olma özelliğini taşıyor.

Bu noktada, 1,5 santimetre uzunluğundaki hayvanın insanları etkileyip etkilemediği de merak ediliyor.

1,5 santimetre uzunluğundaki bu hayvanın insanları sokup sokamayacağı belli değil. Ancak Artemia adı verilen küçük karidesleri sersemletecek kadar zehirli olabileceği söyleniyor.

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Araştırmayı yöneten Hong Kong Baptist Üniversitesi Biyoloji Bölümü profesörlerinden Qiu Jianwen, "Laboratuvarda Artemia'yı felç ediyor gibi görünüyordu. Ancak acıyı hissetmek için hayvana dokunmadık." ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf kaynakları: Hong Kong Baptist Üniversitesi/YouTube)

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Çin denizanası Hong Kong

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