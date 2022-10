T.C kimlik kartı seri no nedir, nasıl öğrenilir? Yeni kimlik kartlarında cilt no nerede yazar?

Yeni kimliklerde seri numarası kimliğin ön yüzünde yer alır. Eski kimliklerde fotoğrafın tam altında bulunan seri numarası yeni kimliklerde fotoğrafın sol tarafında bulunur. Burada harf ve rakamlardan oluşan dokuz haneli olan sayı, seri numarasıdır. Cilt numarası ise yeni kimliklerde yer almaz. Cilt numarası öğrenilmek isteniyorsa e-Devlet sistemine giriş yapılarak öğrenilir.

T.C Kimlik Kartı Seri No Nedir?

Kimlik kartı, kişinin hangi ülkenin vatandaşı olduğu ve nüfus kütüğündeki kişisel bilgileri gösteren kartın adıdır. Türkiye sınırları içinde kimlik kartlarını nüfus müdürlükleri verir. Türkiye dışında ise kimlik kartı dış temsilciler tarafından sağlanır. Kimlik kartı seri no, kimlik üzerinde yer alan ve diğer bilgiler gibi sadece kişiye özgü rakam ve harflerden oluşan bir seri numarasıdır. Bu numara eski kimliklerde fotoğrafın altında, yeni kimliklerde ise fotoğrafın sol tarafında yer alır. T.C kimlik kartı seri no kimlik kartının ön tarafında bulunur.

Kimlikte yer alan seri numarası aslında kişiye verilmiş olan devlet numarası olarak geçer. Seri no aynı zamanda kişinin soy takibini yapmaya yarar. Ayrıca kimlikte bulunan seri numarası sayesinde kişinin herhangi bir belgesinin kopyalanması da engellenir. Yeni kimlikte seri no kaç haneli sorusunun cevabı ise her kişide aynı olup 9 hanelidir. Bu haneler sadece rakamlardan değil harflerden de oluşur.

Yeni Kimliklerde Cilt No Nerede Yazar?

Yeni çıkarılan kimliklerde cilt numarası yer almaz. Fakat bu bilgiler kişilerin vatandaşlık ya da bankacılık gibi işlemlerinde ihtiyaç duyduğu bilgilerdir. Cilt numarasına ihtiyaç duyulduğu zaman nüfus müdürlüğüne gidilmeye gerek kalmadan e-Devlet sisteminden öğrenilebilir. E-devlet sisteminden cilt numarasını öğrenmek için sisteme giriş yaptıktan sonra 'Kimlik Bilgilerim' kısmına tıklanarak karşılaşılan adımlar takip edilebilir.

Yeni kimlikte evli bekar yazıyor mu sorusu da oldukça merak edilen konular arasında yer alır. Eski kimlik kartlarında yer alan medeni hali durumu yeni kimlik kartlarında bulunmayan ibarelerden biridir. Yeni kimlik kartlarının üzerinde evli ya da bekar yazmaz.

Yeni Kimlikte Veriliş Tarihi Nerede Yazar?

Eski kimlik kartlarına göre yeni kimlik kartlarında pek çok bilgi yer almaz. Bunlardan bir tanesi de veriliş tarihidir. Kimlik kartının veriliş tarihi öğrenilmek isteniyor ise e-Devlet sistemine giriş yapılarak öğrenilir. E-devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra 'Kimlik Bilgilerim' kısmına tıklanarak veriliş tarihi öğrenilebilir.