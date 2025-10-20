Yeni nesil nafaka türü: Boşanma protokolüne kedi velayeti eklendi! 3 ayda bir 10 bin lira bakım masrafı ödemesi....

İstanbul'da bir anlaşmalı boşanma davasının protokolüne kedi velayeti de dahil oldu.

'EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI’

İstanbul'da yaşayan B. B., 2 yıl önce evlendiği eşi E. B.'ye 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle anlaşmalı boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan 'anlaşmalı boşanma protokolünde' her iki tarafın karşılıklı boşanmayı kabul etmiş olduğu, evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda anlaşıldığı, B. B.’nin boşanacağı E. B.'ye 550 bin liralık maddi tazminat ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.

‘’BUĞRA B.'YE AİT 2 KEDİNİN EZGİ B.'DE KALMASI KONUSUNDA MUTABIK KILMIŞLARDIR’’

Öte yandan sunulan protokolde, ‘’Taraflar, B. B.'ye ait 2 kedinin E. B.'de kalması konusunda mutabık kılmışlardır."

KEDİLERİN BAKIM MASRAFI İÇİN 3 AYDA BİR 10 BİN LİRA ÖDEME

Protokolde, "Kediler E. B.'de kaldığı müddetçe ve her halükarda 10 seneye kadar B. B., kedilerin bakım masrafı olarak üç ayda bir olmak üzere ayda 10 bin lirayı E. B'ye ödeyecektir" ifadelerine yer verildi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır