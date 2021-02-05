Yeni Nissan Qashqai 28 Şubat’ta tanıtılacak!

Otomobil üreticisinin Avrupa YouTube kanalı tarafından yayınlanan teaser videosunda modelin modern teknoloji ve tasarıma sahip olacağı görülüyor. Bunun yanında model elektrikli güç aktarma organıyla geleceğinin müjdesi verildi.

TASARIMDA NE DEĞİŞTİ?

Ön yüzde LED detaylar dikkat çekiyor. Daha büyük ve “V” şeklinde olan gündüz aydınlatmaları otomobili daha agresif göstermiş. Genel tasarım daha köşeli ve ikinci nesil Juke'yi hatırlatıyor.

KOKPİTTE NELER SUNULACAK?

İçeride, 9 inç ekrana sahip yeni bir bilgi-eğlence sistemi ve direksiyon simidinin arkasında 12,3 inç TFT ekran yer alacak. 10,8 inçlik bir head-up display ekran da modele entegre edilecek. Birinci sınıf ses sistemi, ısıtmalı koltuklar ve direksiyon simidi modelde sunulan ekstra özelliklerden.



