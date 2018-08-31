Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki törene, Erdoğan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu ve diğer yetkililer de katıldı.

Yeni mezun astsubayların Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve kollama görevini üstün cesaret, ulusa tam sadakat, hukuka saygı ve vazife bilinciyle yerine getireceğini belirten Yaralı, "Bu gençler ülkemizin bağımsızlığını ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek üzere eğitilmiş ve yemin etmişlerdir." diye konuştu.

Mezunların ailelerini de tebrik eden, fedakarlıklarından dolayı teşekkür eden Tuğgeneral Yaralı, mezun olan astsubaylara şöyle seslendi:

"15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birlik ve beraberliğine kasteden, milletin istikbalini ele geçirmeye çalışan darbeci hainlerin tank, tüfek ve uçaktan oluşan gücüne rağmen Türk milletinin direnişini Piyade Astsubay Ömer Halisdemir'in darbeci elebaşısını nasıl bertaraf ettiğini, onurlu bir duruşun aziz milletimizin kaderini nasıl değiştirebileceğini, kışlaya neden 'Peygamber ocağı', askere 'Mehmet' denildiğini hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Bu nedenle devletimizi koruma ve kollamada yeri ve zamanı geldiğinde ettiğiniz yemine sadık kalarak canınızı seve seve feda etmeye hazır olmalısınız."