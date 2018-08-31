BALIKESİR (AA) - Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle diplomalarını aldı.
Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki törene, Erdoğan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu ve diğer yetkililer de katıldı.
Tören alanına Milli Savunma Bakanı Akar ile aynı makam otomobilinde gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, alana girişinde mezun astsubay çavuşları, "Merhaba genç astsubaylar." diyerek selamladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı, eğitim süreçlerini tamamlayan 2 bin 561 astsubayın diplomalarını alarak meslek hayatlarına başlayacaklarını belirtti.
Yeni mezun astsubayların Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve kollama görevini üstün cesaret, ulusa tam sadakat, hukuka saygı ve vazife bilinciyle yerine getireceğini belirten Yaralı, "Bu gençler ülkemizin bağımsızlığını ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek üzere eğitilmiş ve yemin etmişlerdir." diye konuştu.
Mezunların ailelerini de tebrik eden, fedakarlıklarından dolayı teşekkür eden Tuğgeneral Yaralı, mezun olan astsubaylara şöyle seslendi:
"15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birlik ve beraberliğine kasteden, milletin istikbalini ele geçirmeye çalışan darbeci hainlerin tank, tüfek ve uçaktan oluşan gücüne rağmen Türk milletinin direnişini Piyade Astsubay Ömer Halisdemir'in darbeci elebaşısını nasıl bertaraf ettiğini, onurlu bir duruşun aziz milletimizin kaderini nasıl değiştirebileceğini, kışlaya neden 'Peygamber ocağı', askere 'Mehmet' denildiğini hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Bu nedenle devletimizi koruma ve kollamada yeri ve zamanı geldiğinde ettiğiniz yemine sadık kalarak canınızı seve seve feda etmeye hazır olmalısınız."
Dönem birincisi Astsubay Halil Arslan ise konuşmasında, "Hedefimiz şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir gibi Türk milletine layık astsubay olmaktır." ifadesini kullandı.
Tuğgeneral Yaralı ve dönem birincisi Arslan'ın konuşmaları sırasında şehit Astsubay Halisdemir'in adını anmaları alandakilerden yoğun alkış aldı.
Konuşmaların ardından mezun astsubaylarca şeref andı okundu, 2018 mezunları adına yaş kütüğüne plaket çakıldı.
Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu ile Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi'ni dereceyle bitirenlere diplomaları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyeleri tarafından verildi.
Astsubay çavuşların diplomalarını aldığı tören, sancak devir tesliminin ardından gerçekleştirilen resmi geçitle sona erdi.
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