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'Yeni parti' iddialarıyla ilgili Temel Karamollaoğlu'ndan açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 09.03.2019 07:37 | Son Güncelleme

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yeni parti kuracağı iddiası Ankara kulislerini iyiden iyiye hareketlendirdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yeni parti iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Duyumları ben de alıyorum" diyen Karamollaoğlu, "Türkiye’de siyasi bir boşluk yok. Yeni bir partiye ihtiyaç yok. Kendileri ile bu konuyu hiç konuşmadım. Ama çağrım yine aynıdır. Siyaseti Saadet Partisi’nde yapabilirler" ifadelerini kullandı.

'Yeni parti' iddialarıyla ilgili Temel Karamollaoğlu'ndan açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Best FM’de Ufuk Karcı’nın sorularını cevaplandırdı.

Konuşmasında AK Pasrti’ye yüklenen Karamollaoğlu, “Bir insan yalan söylüyor ise, iftira ediyor ise, cennetin yüzünü göremez. Kamu malını israf ediyor ise işte bu israftır, haramdır. Biz, ‘ittifakın içerisinde değiliz’ diyoruz. Israrla yalan söyleyip, ittifaktaymışız gibi anlatılıyor. AK Parti hükümeti, tüm bunlardan dolayı yalnızca şeklen Müslümandır. Kibir eden insan, af dileme noktasına gelemiyor. Bunlarda kibir de var” dedi.

YENİ PARTİ İDDİALARI

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın parti kuracağı yönündeki iddialar üzerine ise Karamollaoğlu, “Duyumları ben de alıyorum. Ancak, Türkiye’de siyasi bir boşluk yok. Yeni bir partiye ihtiyaç yok. Ben bunu daha önce de söyledim. Kendileri ile bu konuyu hiç konuşmadım. Ama çağrım yine aynıdır. Siyaseti Saadet Partisi’nde yapabilirler” diye konuştu.

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