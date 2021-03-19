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  4. Yeni Şafak Gazetesi'nin manşeti gündem oldu! CHP'li Öztrak 'Çarşı karıştı' diye paylaştı

Yeni Şafak Gazetesi'nin manşeti gündem oldu! CHP'li Öztrak 'Çarşı karıştı' diye paylaştı

19.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Yeni Şafak Gazetesi'nin bugünkü manşetine dikkat çekti. Gazetenin 'Bu operasyonu kim adına çektiniz' başlıklı manşetini paylaşan Öztrak 'Çarşı karıştı' ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak Gazetesi'nin manşeti gündem oldu! CHP'li Öztrak 'Çarşı karıştı' diye paylaştı

Yeni Şafak gazetesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK), yüzde 17 olan politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 19'a çıkartması kararını "Bu operasyonu kim adına çektiniz" başlığıyla manşetine taşıdı.

Yeni Şafak gazetesinin haberinde "Dünya, ekonomideki faiz etkisini azaltmaya çalışırken Türkiye’de Merkez Bankası, 83 milyonun sesine kulak tıkayarak faizi yüzde 17’den yüzde 19’a çıkardı. Piyasa beklentisinin bile üzerinde yapılan 200 baz puanlık müdahale, ekonomik gerekçelerle izah edilemeyen bir faiz artışı oldu. Merkez Bankası’nın Türkiye’nin büyümesini frenleyecek bu operasyonu kim veya kimler adına ve hangi amaçla çektiği merak ediliyor" ifadeleri yer aldı.

''ÇARŞI KARIŞTI''

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise Yeni Şafak'ın söz konusu manşetini 'Çarşı karıştı' notuyla paylaştı:

faık oztrak

Öte yandan sosyal medyada da 'Yeni Şafak' başlığı trend topic oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Faik Öztrak CHP

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