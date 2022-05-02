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Yeni salgın tehdidi! Gizemli hastalık can almaya devam ediyor

02.05.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada koronavirüs salgınına bağlı can kayıpları devam ederken gizemli hepatit paniği sürüyor. Son olarak Endonezya'da 3 çocuk karaciğer iltihabı olarak da bilinen gizemli hepatit nedeniyle hayatını kaybetti. İşte haberin detayları...

Yeni salgın tehdidi! Gizemli hastalık can almaya devam ediyor

Koronavirüs salgınından sonra bu kez de gizemli hepatit paniği yaşanıyor. Endonezya'da nisan ayında 3 çocuk gizemli hepatit (karaciğer iltihabı) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Gizemli hepatite karşı önemli uyarı: Çocukları uzak tutunGizemli hepatite karşı önemli uyarı: Çocukları uzak tutun

3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Bloomberg'in Endonezya Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, nisanda mide bulantısı, kusma, ishal, ateş ve bilinç kaybı gibi belirtiler görülen çocuklar başkent Cakarta'da bir hastaneye yatırıldı.

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Nedeni belirlenemeyen hepatit virüsü saptanan 3 çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Ailelerden, söz konusu belirtileri taşıyan çocuklarını derhal hastaneye götürmeleri istendi.

ÜLKEDE GENELGE YAYIMLANDI

Bakanlık, hastalık için ülke genelinde bir sağlık taraması yapılmasına ilişkin de genelge yayımladı.

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Bu arada Singapur'da da 25 Nisan'da hastaneye kaldırılan 10 aylık bir bebeğe hepatit teşhisi konuldu.

Bebekte, Aralık 2021'de de Kovid-19 tespit edildiği öğrenildi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, dünya genelinde hepatit nedeniyle en az 4 çocuk hayatını kaybetti.

DSÖ Araştırmacısı Dr. Philippa Easterbrook, 29 Nisan'daki basın toplantısında, hepatit virüsünün şimdiye kadar 16 ülkede 1 ay ila 16 yaş arası 170 çocukta görüldüğünü açıklamıştı.

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GİZEMLİ HEPATİT VAKALARI

DSÖ, 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.

DSÖ'ye göre şimdiye kadar en az 170 çocuğa virüs bulaşırken, bu rakam Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre en az 190 olarak belirtildi.

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, 16 çocuğun ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti.

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KÜRESEL SALGIN PANİĞİ

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken, yeni bir "küresel salgın" ihtimalini de gündeme taşıdı.

Kovid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Endonezya
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