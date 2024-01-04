Yeni savaşın ayak sesleri! İsrail '3. aşama' dedi, suikast sonrası olay misilleme iddiası olay: "Her gün 1500 İsrailli ölür"

İsrail, Gazze'ye günlerdir bomba yağdırmaya devam ederken, Lübnan ve İran'dan gelen saldırı haberleri savaşın boyutunu değiştirdi. Hamas'ın siyasi liderlerinden Salih Aruri'yi Beyrut'ta öldürmesinin ardından dün de İran'da bombalı saldırı düzenlenmişti. Eski Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıldönümünde düzenlenen saldırıda en az 103 kişi hayatını kaybetti.

'BÖLGESEL SAVAŞ' TEHLİKESİ ARTIYOR

Bölgede yükselen tansiyonun yeni savaşın ayak sesleri olduğuna dikkat çeken uzmanlar, 'Bölgesel Savaş' senaryosunun çok da uzak olmadığını belirtiyor.

Yaşanan saldırıların ardından taraflardan da peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"İSRAİL ORDUSU 3. AŞAMA'YA GEÇTİ"

İsrail devlet televizyonu son yayınladığı haberde İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde daha küçük güçlerle savaşın üçüncü aşamasına geçtiğini duyurdu.

KAN haberinde Gazze kentinin doğusundaki Ed-Derac ve Et-Tuffah bölgelerindeki yoğun askeri faaliyetlerin önümüzdeki hafta başına kadar sona ereceği yönündeki görüşünü aktardı.

İsrail ordu radyosu, son birkaç gün içerisinde Gazze Şeridi'ndeki İsrail güçlerinin azaldığına işaret etmişti.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, üçüncü aşama, yoğundan sınırlı bombardımana geçilmesini, Gazze Şeridi içerisindeki birliklerin çoğunun sınıra çekilmesini gerektiriyor.

İsrail ordusu resmi olarak üçüncü aşamaya geçildiğine ilişkin açıklama yapmadı. Öte yandan İsrail güçlerinin azalması da dahil olmak üzere İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerine bakıldığında söz konusu aşamanın başladığı ifade ediliyor.

"HER GÜN 1500 İSRAİLLİ ÖLEBİLİR" İDDİASI

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El Meyadin televizyonu ise bugün muhtemel bir savaşta İsrail'in her gün 1500 kişiyi kaybedeceğini belirten bir haber yayınladı.

Televizyona göre, İsrailli güvenlik ve askeri kaynakları Hizbullah'la muhtemel bir savaşta her gün binlerce roketin ateşleneceğini biliyor.

"HİZBULLAH HER GÜN 6 BİN ROKET FIRLATACAK"

İsraillilerin tahminlerine göre savaşın ilk günlerinde Hizbullah 6 bin roket fırlatacak, bu sayı daha sonra günlük 1500, 2 bin seviyelerine düşecek.İsraillilerin senaryosu ayrıca günlük ölü sayısının 1500 olacağını ve Demir Kubbe hava savunma sisteminin engellediği füzelere rağmen bu kaybın gerçekleşeceğini belirtiyor.