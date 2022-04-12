Yeni savaşın sinyalleri mi? Uyarmışlardı, saatler sonra hazırlıklar başladı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin desteğin ardından yaza kadar NATO'ya katılmak için başvurabileceğini söylemişti. Kremlin ise NATO'nun "çatışmaya yönelmesi" nedeniyle bu hareketin Avrupa'daki güvenlik durumunu "iyileştirmeyeceğini" söylemişti. Sosyal medyada yayılan bir video, Ukrayna işgalini sürdüren Rusya'nın Finlandiya'ya saldırı hazırlığında olduğu tartışmalarını güçlendirdi. Videoda iki Rus kıyı savunma füze sisteminin Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye giden bir tabelanın yanından geçtiği görüldü.

Rusya'nın kuzey komşusunu NATO'ya katılmaması konusunda uyarmasından saatler sonra, füze sistemleri de dahil olmak üzere Rus ağır silahlarının Finlandiya sınırına doğru hareket ettiği görüldü.

Sosyal medyada yayılan bir videoda, Rusya'nın Finlandiya ile sınırında Helsinki'ye giden bir yol boyunca hareket eden iki Rus kıyı savunma füze sistemi görülüyor.

Finlandiya'nın başkentine giden bir tabelanın yanından geçerken görülen füze sistemlerinin, uçak gemisi savaş gruplarına kadar olan su üstü gemilerini çıkarmak için tasarlanmış K-300P Bastion-P mobil kıyı savunma sistemi olduğu düşünülüyor.

RUSYA'DAN UYARI: ÜLKENİN YOK EDİLMESİ ANLAMINA GELİR

Rusya'nın silah konuşlandırması, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in hükümetinin NATO üyeliğine başvurup başvurmama konusundaki 'tartışmayı yaz ortasından önce bitirmesini' beklediğini söylemesi üzerine geldi.

Buna karşılık, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, hareketin Avrupa'daki güvenlik durumunu "iyileştirmeyeceği" konusunda üstü kapalı bir şekilde uyardı ve Moskova milletvekili Vladimir Dzhbarov daha açık bir şekilde bunun "ülkenin yok edilmesi" anlamına geleceğini ekledi.

Peskov, "İttifakın çatışmaya yönelik bir araç olmaya devam ettiğini ve daha fazla genişlemesinin Avrupa kıtasına istikrar getirmeyeceğini defalarca söyledik" dedi.

