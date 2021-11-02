Yeni sezonda moda olacak gibi duran ihtişamlı ve büyük kemer önerileri

Eğer kombininize sihirli bir dokunuş yapmak ve o güzel fiziğinizi daha da belirgin bir hale getirmek isterseniz son yıllarda moda sektörünün vazgeçilmezi olan birbirinden tarz kemerlerden oluşan bu listemizi incelemelisiniz. Eminiz ki bu birbirinden farklı kemerler arasından tarzınız için uygun olanı bulmakta hiç zorlanmayacaksınız.

Taktığınız kemer ile kıyafetlerinize bambaşka bir hava katın!



Son yıllarda bu tarz metal kemerler oldukça moda. Kolye ve küpeden sıkılıp daha farklı bir aksesuar takmak isteyen kadınların ilk tercihlerinden biri olan bu tarz metal kemerleri neredeyse dilediğiniz bütün elbiseler ile kombinleyebilirsiniz. LUOEM markasının yaprak desenli bu gümüş kemeri, kolyelerde de bulunan klips bir uca sahip. Bu nedenle giyimi ve kullanımı oldukça basit. Metal olması gözünüzü korkutmasın, oldukça hafif bir maddeden yapıldığı için giydiğiniz zaman üzerinizde olduğunu bile unutabilirsiniz.

LUOEM markasının son yılların en trendlerinden olan bu yaprak desenli metal kemerine sahip olmak için hemen buraya tıklayabilirsiniz.

Taktığınız kemer imzanız olsun!



Michael Kors; birbirinden tarz ayakkabı, çanta ve kemerleriyle bütün dünyada moda sektörüne yön verebilmeyi başarmış markalardan biri. Kullandığınız ürünün yapısına ve kalitesine dikkat ediyorsanız, Michael Kors'un gerçek deri olan ve oldukça kaliteli bir metal tokaya sahip bu kemerini gönül rahatlığı ile alabilirsiniz. Ürünlerinin yıllarca bozulmadan ve hasar almadan dayanmasına oldukça önem veren Michael Kors, kıyafet dolabınızın yıldız parçası olabilecek bir kemer sunuyor ve memnuniyetinizi garanti ediyor.

Michael Kors'un artık bir klasik haline gelmiş bu kemeri hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve satın almak için buradaki linke tıklayabilirsiniz.

İnce belini ortaya çıkarmak isteyenler için!



Moda sektörü, sürekli olarak kendini tekrarlamaya devam ederken uzun yıllar önce kullanılan parçalar yeniden moda olmaya başlıyor. 1700'lü ve 1800'lü yıllarda kadınların ince bellerini ve düzgün fiziklerini ortaya çıkarmak için kullandığı ipli korseler, günümüzde kendini ipli kemerler olarak göstermeye başladı. Fenteer markasının bu bel kemeri, lastikli bir yapıya sahip olduğu için neredeyse bütün vücut yapılarına uyum sağlayabiliyor. Arkasındaki çıtçıtlar sayesinde kolayca takılıp çıkarılabilen bu bel kemeri, size şıklığı konfor ile birlikte sunuyor.

Fenteer markasının bu şık mı şık kemerine ulaşmak için hemen buraya tıklayabilirsiniz.

Etnik desenlerden vazgeçemeyenlere!



Kıyafetlerinizde renklilik ve farklılıktan yanaysanız ve kombininizde biraz da nostaljik dokunuşlar olsun istiyorsanız Carlos Diaz'ın hem kadınlar hem de erkekler için olan bu kemerini deneyebilirsiniz. Carlos Diaz markasının en gözde parçalarından biri olan bu kemer, pirinç bir tokaya ve manda derisi bir gövdeye sahip. Tamamen el işçiliği olan bu kemer ile etnik desenleri üzerinizde taşıyabilir ve birbirinden canlı renkleri ile bulunduğunuz ortamlarda dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

Binbir emekle işlenmiş olan ve tarzınızı kombininize yansıtmanıza aracılık eden bu şık kemere buradaki linkten ulaşabilirsiniz.

İddiasını ortaya koymak isteyenlere!



Bazı desenler, üzerinden kaç yıl geçerse geçsin hiçbir zaman eskimez ve her zaman modaya ayak uydurmayı başarır. Leopar deseni, iddiasını ortaya koymak isteyen kadınların ilk tercihlerinden biri olmayı başarıyor. Oldukça sade bir kombini bile günün yıldızı yapmayı başaran leopar desenli bu kemeri, dümdüz siyah elbiselerle kombinleyebildiğiniz gibi daha hareketli kıyafetlerle de kombinleyebilirsiniz. Yılların eskitemediği bu desene siz de sahip olmak isterseniz, unutmayın ki bütün gözler sizin üzerinizde olacak.

Leopar deseninin sihrini üzerinizde hissetmek ve bu sihrin bir parçası olmak isterseniz buraya tıklayarak bu güzel leopar desenli kemere ulaşabilirsiniz.

İçinizdeki genç ruhu ortaya çıkartın!



Hepimizin içinde bir genç vardır ve bu genci ortaya çıkarmak çoğu zaman bize zevk verir. Çok küçük bir dokunuşla bile içinizdeki o hiç yorulmayan tarafı ortaya çıkarabilirsiniz. Bunun en kolay yöntemlerinden biri kıyafetlerinizde ufak dokunuşlar yapmaktır. Rubyu markasının bu zincir ve metal detayları bulunan kemerini farklı uzunluklarda kullanabilirsiniz. İster gece, ister gündüz kombinleyebileceğiniz bu kemer ile deri modasına da ayak uydurabilirsiniz.

Rubyu markasının size sanki bir rock konserindeymişsiniz hissi verecek olan bu kemerine ulaşmak ve satın almak isterseniz buradaki linke tıklayabilirsiniz.

Klasik görünümden şaşmayanlara!



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Kemerlerin artık sadece pantolonlara takılmadığını hepimiz biliyoruz. Son yılların en popüler parçalarından olan blazer ceketlerle de oldukça kullanılan kemerler hem daha klasik hem de daha asil bir görünüm sağlıyorlar. İş görüşmelerinden şık akşam yemeklerine kadar neredeyse her yerde kullanabileceğiniz bu tarz kalın kemerler, fiziğinizi ortaya çıkarmak için kullanabileceğiniz hilelerden birine dönüşüyor. Altın veya gümüş tokalı seçeneklerinden kendi zevkinize uygun olanını seçebileceğiniz bu tarz kemerler, emin olun bütün havanızı değiştirecek.

Klasik ve cool bir görünüme kemeriniz sayesinde kavuşmak isterseniz hemen buraya tıklayabilirsiniz.

Polisiye filmlerinden çıkmışsınız gibi!



Hepimiz sürükleyici mi sürükleyici polisiye filmlerini izlemeye bayılırız. Kendinden emin polislerin giymiş olduğu kıyafetler, ilgimizi çeker ve kendimizi aniden o polislerin giyim tarzına bürünmüş buluruz. Bu tarz askılı kemerler, kendimizi bir polisiye filminde hissetmenin ve o havayı giydiğimiz kıyafetlere getirmenin en kolay yollarından biri. Askılı kemerleri ister oversize gömleklerle ister dar tişörtlerle kombinleyebilirsiniz. Son yılların en moda kemer modellerinden olan bu tarz askılı kemerlerle kendinizi bir film yıldızı gibi hissedeceğinize eminiz.

Eğer siz de o polis havasını kıyafetlerinize getirmek isterseniz hemen şimdi buraya tıklayabilirsiniz.

İncinin zarafetini üstünüzde hissedin!



Kıyafetlerinizde narin bir dokunuş yapmak ve o dokunuş sayesinde kendinizi prenses gibi hissetmek istiyorsanız, Majoristik markasının bu inci tokalı kemeri tam da size göre. Boy uzunluğu 74 cm olan bu kemeri, ister elbiselerinizle ister pantolonlarınızla gayet şık bir şekilde kombinleyebilirsiniz. Trendyol'un en çok tercih edilen kadın kemer modellerinden biri olan inci tokalı kalın kemer, saatlerce zahmet göstermeden de ne kadar şık olabileceğinizi kanıtlamanın en kolay yollarından biri.

Majoristik markasının bu inci detaylı, kalın kemeri hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek ve şıklığınıza şıklık katacak bu kemere sahip olmak isterseniz hemen buradaki linke tıklayabilirsiniz.

Özel günleri daha da özel kılın!



Hepimiz bizim için özel olan günlerde, kendimizi olabilecek en güzel halimize getirmek için büyük bir çaba gösteririz. Makyajınızdan ayakkabılarınıza kadar dikkatle hazırlandığınız bu özel günlerde her şeyi tamamlayan ve daha da hoş bir hale getiren o dokunuşu, Versla markasının gümüş renkli taşlı kemeri ile yapabilirsiniz. Neredeyse satın alan herkesin kalitesinden memnun kaldığı ve arkadaşlarına da tavsiye ettiği bu kemer, özel günlerinizde bir yıldız gibi parlamanızı sağlayacak. Neredeyse bütün renkler ile uyum sağlayan ve oldukça sade bir kıyafeti bile epeyce çarpıcı bir hale getiren bu kemeri denediğinizde üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz.

Eğer Versla markasının bu herkesi kendine hayran bırakan kemerine sahip olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

