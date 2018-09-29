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Yeni yasama yılı başlıyor (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.09.2018 11:46 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta: - "Yeni dönemde, bazı suçların ceza sürelerinde indirim teklifimiz bizim için en önemli gündem maddesi olacak" - "Meclisin ekonomi alanında alması gereken yapısal mahiyette işler var" - "Emeklilikte yaşa takılanlar konusunun takipçisi olacağız. TBMM açıldıktan sonra da tüm partilerce emeklilikte yaşa takılanlar problemi için gereği yapılacaktır"

ALP ÖZDEN - MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Yeni dönemde, bazı suçların ceza sürelerinde indirim teklifimiz bizim için en önemli gündem maddesi olacak." dedi.

Usta, 1 Ekim'de başlayacak 27. Dönem 2. Yasama Yılı'na ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, MHP olarak, milletin tüm istek, talep ve ihtiyaçlarını gidermeye yönelik atılması gereken bütün adımları bugüne kadar attıklarını belirtti.

Bu dönemde de bundan sonraki dönemlerde de gerekli girişimlerde bulunacaklarını anlatan Usta, TBMM Başkanlığına 24 Eylül 2018 tarihinde sundukları "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinin Şartlı İndirimi İle Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" konusunun, kendileri için en önemli gündem maddesi olacağını ifade etti.

Usta, "Yeni sistemle birlikte milletvekili sayısı 600 olduğundan, teklifin yasalaşması için 301 milletvekilinin 'evet' oyu vermesi gerekmektedir. Partimizin milletvekili sayısı bellidir, bu hususta diğer partilerin mutabakatını alarak kanun teklifimizin yasalaşmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

24 Haziran 2018 seçim beyannamesine ilişkin veren Usta, şehit aileleri ve gazilere verdikleri vaatlerin hayata geçirilmesi adına; gazilere 3 bin 600 günde emeklilik hakkı verilmesi, Devlet Övünç Madalyası alanlara şeref aylığı bağlanması, şehit yetimlerinin tamamına kamuda iş hakkı verilmesi, şehit er ve erbaşların anne-babalarına bağlanan aylığın artırılıp alt sınır getirilmesi gibi konularda değişiklikler öngören 5 kanun teklifini TBMM Başkanlığına verdiklerini bildirdi.

- Ekonomi

Ekonomiye yönelik tedbirler alınması gerektiğini, sorunları yalnızca maliye politikasıyla veya sadece Merkez Bankası para politikasıyla çözmenin mümkün olmadığını anlatan Usta, "Meclisin ekonomi alanında alması gereken yapısal mahiyette işler var. Bu süreçte bizim kanun tekliflerimiz olacak veya ülkenin faydasına olan diğer siyasi partilerin veya iktidar partisinin kanun teklifleri olursa onları da destekleyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Bunların yanında emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin konunun bulunduğunu aktaran Usta, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz, emeklilikte yaşa takılanlar konusunu seçim beyannamemizde vadettik. Sosyal güvenlik sistemine aşırı yük getirmeyen ama yeteri kadar prim ödemiş vatandaşımızı da mağdur etmeyen bir çözüm bulmaktan yanayız. Yeni dönemde de bunun takipçisi olacağız. Ben bu insanların bunu hak ettiğine inanıyorum. Geçmişteki sistemde zaten hak etmişlerdi ama daha sonrasında yapılan reformlarla ve düzenlemelerle bu hakları ellerinden alınmış oldu. Ama uzun vadede hem prim ödeme gün sayısında hem de yaş olarak bu sistemi uzatmamız lazım. Düzenli bir şekilde primini ödemiş, belli bir günü doldurmuş olan vatandaşlarımızı mağdur etmemek gerekir. Bu konunun takipçisi olacağız. TBMM 1 Ekim 2018'de açıldıktan sonra da TBMM'de temsil edilen tüm partilerce emeklilikte yaşa takılanlar problemi için gereği yapılacaktır."

- Yeni sistem ve İçtüzük

Meclisi en etkin şekilde çalıştırıp bu gündem maddelerinin tek tek çözülmesi gerektiğini kaydeden Usta, "Milletimizin de Meclise güvenini artırmamız lazım. Bugüne kadar parlamenter sistemde hep hükümetin gönderdiği kanun teklifleri geçmiş ama artık bundan sonra değişen sistemin özüne göre hareket edilmesi konusunda bizim hassasiyetimiz vardır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'ye büyük fırsatlar sunacağını bildiren Usta, yeni sisteme uygun bir şekilde Meclisin ve kurumların güçlendirilmesinin "öncelikli konulardan biri" olacağını ifade etti.

Ayrıca İçtüzük değişikliği yapılarak yeni sistemin en sağlıklı şekilde çalışmasının sağlanması gerektiğini vurgulayan Usta, şu görüşlerini paylaştı:

"Seçim beyannamemizde belirttiğimiz; partimiz, milletimizin maruz kaldığı ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesi ve topyekün kalkınmanın sağlanması için gerek hükümet tasarruflarının denetlenmesi ve değerlendirilmesinde gerekse parlamento faaliyetlerinde 'ekonomide toparlanma ve canlanma; devlet ve yönetimde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun onarım ve yeniden yapılanma; karşılıklı güveni esas alan vatandaş odaklı bir yönetim; adaletine inanılan bir yargı sistemi; devlet ve toplum hayatında ahlak ve kalite; terörün kökünün kazınması; yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önüne geçilmesi; temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alındığı ve hukukun üstünlüğüne dayanan demokratik bir düzenin tesis edilmesi; uluslararası düzeyde saygınlık ve sözü dinlenir olma' hedeflerine ulaşmayı öngörmektedir.

Ülkemizin her yerinde huzur ve güvenin temin edilmesi, vatandaşımızın canından ve malından emin kılınması, birlik ve beraberliğimizin tahkim edilmesi, geleceğimizin teminat altına alınarak, ufkumuzun aydınlatılması, insanımızın yaşatılması ve devletimizin ilelebet payidar olması öncelikli hedefimizdir."

Usta, yeni yasama yılının ülkeye ve millete hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

(Sürecek)

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