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  4. Renkli anlar! Yeni yıla İstanbul Boğazı'nda yüzerek girdiler

Renkli anlar! Yeni yıla İstanbul Boğazı'nda yüzerek girdiler

01.01.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Profesyonel yüzücüler, yeni yılı İstanbul Boğazı'nın serin sularına girerek karşıladı.

Yeni yılı kimi vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde karşılarken, 10 profesyonel yüzücü ise yeni yıla dakikalar kala İstanbul Boğazı'nın serin sularına girerek yeni yılı kutladı.

"YENİ YILI KÖPRÜNÜN ALTINDA YAŞAMA İSTEDİK"

Master yüzücü Faruk İlgü, "Çok mutluyuz. Biz denizi seviyoruz. Deniz de bizi seviyor. Herkes yılbaşında sevdiğine gidiyor. Biz de denizi seviyoruz. Deniz bizi hiçbir zaman bırakmadı. Pandemide havuzlar bile kapalıydı. Herkes yılbaşını köprünün üzerinde yaşamak istiyor ama biz suyun içinde köprünün altında yaşamak istedik güzel duyguyu.

Herkese yeni yılda en başta sağlık diliyoruz. Herkesin gönlünden geçen ne varsa 2022'de gerçekleşmesini diliyoruz. Sağlık, mutluluk ve ülkemiz için ekonomik refah diliyoruz" dedi.

(DHA)

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