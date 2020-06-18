Yeni Zelanda'da çok şiddetli deprem!

Avrupa Sismoloji Merkezi Yeni Zelanda'ya ba\u011fl\u0131 G\u00fcney Kermadek Adalar\u0131'nda 7.1 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem meydana geldi\u011fini aktard\u0131. \nB\u00f6lge i\u00e7in tsunami uyar\u0131s\u0131 yap\u0131ld\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130lk bak\u0131\u015fta hangisini g\u00f6rd\u00fcn\u00fcz? Dikkat, verece\u011finiz cevap ki\u015fili\u011finizi ortaya koyuyorD\u00fcnyan\u0131n y\u00fczde 1'i yerinden edildi2020 Babalar G\u00fcn\u00fc ne zaman?