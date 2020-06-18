HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yeni Zelanda'da çok şiddetli deprem!

Yeni Zelanda'da çok şiddetli deprem!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.06.2020 16:14 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda 7,1 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı!

Yeni Zelanda'da çok şiddetli deprem!

Avrupa Sismoloji Merkezi Yeni Zelanda'ya bağlı Güney Kermadek Adaları'nda 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

Bölge için tsunami uyarısı yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor
Dünyanın yüzde 1'i yerinden edildiDünyanın yüzde 1'i yerinden edildi
2020 Babalar Günü ne zaman?2020 Babalar Günü ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Tepki çekti! O kelimeyi sansürlediler

Tepki çekti! O kelimeyi sansürlediler

Flaş açıklamalar! 'Mobbingle ilgili...'

Flaş açıklamalar! 'Mobbingle ilgili...'

LGS ve YKS günlerinde sınırlı bir sokağa çıkma yasağı olacak

LGS ve YKS günlerinde sınırlı bir sokağa çıkma yasağı olacak

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

Bakan Selçuk'tan LGS ile ilgili flaş açıklama

Bakan Selçuk'tan LGS ile ilgili flaş açıklama

Bantla sardığı başına poşet geçirdi, boğazını keserek intihar etti

Bantla sardığı başına poşet geçirdi, boğazını keserek intihar etti

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Diğer Haberler
Irak'tan Türkiye'ye 'birliklerini geri çek' notası

Irak'tan Türkiye'ye 'birliklerini geri çek' notası

Polisi protesto eden kadının bebeğini polis kurtardı

Polisi protesto eden kadının bebeğini polis kurtardı

Dünyanın yüzde 1'i yerinden edildi

Dünyanın yüzde 1'i yerinden edildi

Vahşi hayvan pazarlarında farklı koronavirüs türleri bulundu

Vahşi hayvan pazarlarında farklı koronavirüs türleri bulundu

Balıktan virüs geçer mi?

Balıktan virüs geçer mi?

Salgının sıfır noktasında o etin satışı devam ediyor!

Salgının sıfır noktasında o etin satışı devam ediyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.