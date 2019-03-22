Yeni Zelanda'da cuma ezanı canlı yayınlandı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de saldırıya uğrayan camilerden biri olan El Nur Cami'ndeki törene katıldı.

Cuma namazının ardından saldırıda hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlenecek.

Anma törenine, El Nur Cami yakınlarında bulunan Hagley Park'ta toplanan binlerce kişi katıldı. Cuma namazı öncesinde okunan ezan ulusal radyo ve televizyonlardan canlı yayınlandı.

Ardern, törende yaptığı konuşmada, "Vücudun bir yerine bir şey olursa, tamamı acı çeker. Yeni Zelanda acınızı paylaşıyor, bizler bir bütünüz" dedi.

Törene katılan kadınların büyük bir bölümünün başını örttüğü görüldü.

Yeni Zelanda'da bulunan camilerin büyük bir bölümü bugün kapılarını ziyaretçilere açmaya karar verdi. Ayrıca camilerin etrafında koruma ve dayanışma amacıyla sembolik insan zincirleri oluşturulması da planlanıyor.

