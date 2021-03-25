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Yeni Zelanda'da düşük yapan kadınlara ve partnerlerine ücretli izin hakkı

25.03.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Zelanda'da düşük veya ölü doğum yapan çalışan kadınlar ile partnerlerine ücretsiz izin hakkı tanıyan yasa kabul edildi. Bu kapsamda ayrıca evlat edinen ve taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olan kişiler de izin hakkından faydalanabilecek.

Yeni Zelanda'da düşük yapan kadınlara ve partnerlerine ücretli izin hakkı

Gelecek hafta uygulamaya girecek yasa tasarısını parlamentoya iktidardaki İşçi Partisi'nden Milletvekili Ginny Andersen sunmuştu. Andersen, yasanın kabul edilmesinin ardından yaptığı konuşmada, "Düşük sonrası yaşanılan üzüntü bir hastalık değildir. Bu bir kayıptır ve kayıpların ardından hem fiziksel hem de ruhsal olarak iyileşmek için zaman gerekir. Umarım bu yasa, insanlara yas tutmaları için zaman tanır ve düşük yapma konusunda daha fazla açıklığı teşvik eder. Bedenlerimizden korkmamalıyız" dedi.

Andersan, paylaştığı bir tweette de, "Bu, işçi hakları ve adaletle ilgili bir yasa tasarısıdır" ifadelerini kullandı. Andersen ayrıca, düşük yaşadıktan sonra yasa değişikliği için ülke çapında kampanya başlatan yazar Kathryn van Beek'e de teşekkür etti.

Yeşiller Partisi'nden Milletvekili Jan Logie de ülkede 4 kadından 1'inin düşük yaptığını, her yıl yaklaşık 20 bin düşük veya ölü doğum vakasının yaşandığını söyledi. Logie, "Bunlar son derecede normal deneyimler, ancak normal olmaları kolay veya acısız olduğu anlamına gelmez. Ancak bunu yaşayan kadınlar toplumdaki damgalanma nedeniyle acılarını gizlemeye ve hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam etmeye zorlanıyor" diye konuştu.

Yasayla birlikte gelen izin hakkının, evlatlık edinme ve taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olmayı planlayan çiftler için de geçerli olduğu belirtildi.

HİNDİSTAN'DAN SONRA 2. ÜLKE

Söz konusu yasayla Yeni Zelanda, kadınlara düşük veya ölü doğumdan sonra ücretsiz izin hakkı tanıyan ikinci ülke oldu. Hindistan uzun süredir, düşük yapan kadınlara 6 hafta ücretsiz izin hakkı tanıyor.

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