Yeni Zelanda, Kovid-19 testi pozitif çıkanları ülkeye kabul etmeyecek

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldığı sıkı tedbirlerle bilinen Yeni Zelanda, Avustralya, Antarktika ve bazı pasifik ülkeleri hariç yurt dışından gelecek yolculardan Kovid-19 testi pozitif çıkanları ülkeye almayacağını duyurdu.

Yeni Zelanda Kovid-19 ile Mücadele Bakanı Chris Hipkins, Bakanlığın resmi sayfasından 15 Ocak Cuma gününden itibaren uygulamaya girecek yeni kısıtlamalarla ilgili açıklamada bulundu.

Son haftalarda yurt dışından gelenlerde sıkça Kovid-19 tespit edilmesi üzerine alınan yeni tedbirlere göre, ülkeye döneceklerden negatif Kovid-19 test sonucu istenecek.

Ülkeye seyahat edeceklerin uçağa binmeden en fazla 72 saat önce yaptırdıkları Kovid-19 testini yetkililere sunması gerektiğini belirten Bakan Hipkins, bu kuralın ilk olarak 15 Ocak Cuma, ABD ve İngiltere'den gelenlere, daha sonra da diğer ülkelerden geleceklere uygulanacağını bildirdi.

Ülkenin dünyadaki "en katı sınır koruma önlemlerine" sahip olduğunu hatırlatan Hipkins, "Bugün yapılan değişiklikler, hükümetin virüsü yok etme stratejisi doğrultusundaki konumunu daha da güçlendiriyor." ifadesini kullandı.