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Yeni Zelanda, Kovid-19 testi pozitif çıkanları ülkeye kabul etmeyecek

12.01.2021 12:18 | Son Güncelleme:
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Yeni Zelanda, Kovid-19 testi pozitif çıkanları ülkeye kabul etmeyecek

Kovid-19 testi uygulamasından Avustralya, Antarktika ve bazı pasifik ülkeleri muaf tutulacak

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldığı sıkı tedbirlerle bilinen Yeni Zelanda, Avustralya, Antarktika ve bazı pasifik ülkeleri hariç yurt dışından gelecek yolculardan Kovid-19 testi pozitif çıkanları ülkeye almayacağını duyurdu.

Yeni Zelanda Kovid-19 ile Mücadele Bakanı Chris Hipkins, Bakanlığın resmi sayfasından 15 Ocak Cuma gününden itibaren uygulamaya girecek yeni kısıtlamalarla ilgili açıklamada bulundu.

Son haftalarda yurt dışından gelenlerde sıkça Kovid-19 tespit edilmesi üzerine alınan yeni tedbirlere göre, ülkeye döneceklerden negatif Kovid-19 test sonucu istenecek.

Ülkeye seyahat edeceklerin uçağa binmeden en fazla 72 saat önce yaptırdıkları Kovid-19 testini yetkililere sunması gerektiğini belirten Bakan Hipkins, bu kuralın ilk olarak 15 Ocak Cuma, ABD ve İngiltere'den gelenlere, daha sonra da diğer ülkelerden geleceklere uygulanacağını bildirdi.

Ülkenin dünyadaki "en katı sınır koruma önlemlerine" sahip olduğunu hatırlatan Hipkins, "Bugün yapılan değişiklikler, hükümetin virüsü yok etme stratejisi doğrultusundaki konumunu daha da güçlendiriyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu uygulamadan Avustralya, Antarktika ve bazı pasifik ülkelerinin muaf tutulacağını kaydeden Hipkins, yapılan test sonuçlarının uzun sürede çıkması gibi istisnai durumlarda 72 saat öncesi kuralının 24 saat daha uzatılacağını belirtti.

MUHALEFET SUÇLUYOR

Öte yandan hükümeti, virüse karşı mücadelede yavaş davranıp kayıtsız kalmakla suçlayan ana muhalefetteki Ulusal Parti lideri Judith Collins, "İngiltere ve Güney Afrika'yı kasıp kavuran Kovid-19'un hızlı bulaşan türünün, Yeni Zelanda'ya yönelik tehdidi ciddiye alınmalıdır." dedi.

ACT Partisi lideri David Seymour, Başbakan Jacinda Ardern yönetimindeki hükümete "direksiyon başında uyuklar gibi göründüğü" eleştirisini yönelterek "Kovid-19'un durumu dünya çapında çok hızlı değişiyor ve Yeni Zelanda hala tatilde görünüyor." ifadesini kullandı.

20 Mart 2020'de vatandaşları ve oturumu olanlar dışındakilere ülke sınırlarını kapatan Başbakan Ardern, olağanüstü hal uygulaması dahil aldığı sıkı tedbirlerle 27 Nisan 2020'de Kovid-19 vaka sayısını sıfırladıklarını açıklamıştı.

Ülkede Kovid-19'a yakalanan toplam 2 bin 222 kişiden 25 kişi hayatını kaybetmişti.

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