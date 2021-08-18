Yeni Zelanda, tek bir vaka nedeniyle tam kapanmaya gitti

Yeni Zelanda'da aylar sonra ilk yerel vakanın tespit edilmesinin ardından hemen harekete geçildi. Başbakan Jacinda Ardern, Auckland kentinde saptanan vakanın ardından alınan önlemlerle ilgili açıklama yaptı.

Ardern, Auckland'de 7, ülkenin geri kalan kentlerinde de 3 gün sürecek "tam kapanma" uygulanacağını ifade etti.

Tespit edilen vakanın Delta varyantı olabileceğini kaydeden Ardern, yine de bunun henüz netlik kazanmadığını söyledi.

Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Yeni Zelanda, Kovid-19 salgınıyla başarılı şekilde mücadele eden ülkelerden biri.

Yeni Zelanda'da bugüne kadar 2 bin 926 Kovid-19 vakası görülürken, virüse yakalanan 26 kişi hayatını kaybetti.

(AA)

