Son Dakika: 17 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

17 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 14 bin 636 oldu.

"AŞIMIZI HEMEN OLMALIYIZ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız." dedi.

Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/mSX0AmQfb4 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 17, 2021

17 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

16 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (16 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 165 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 18 bin 163 olarak açıklanmıştı.





