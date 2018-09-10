MELBOURNE (AA) – Yeni Zelanda yakınlarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Amerika Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamaya göre, deprem başkent Auckland’ın 775 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Kermadec Adaları yakınlarında okyanusun 111 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Depremin ardından Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Pasifik bölgesinde herhangi ülkeyi etkileyecek tsunami beklemediklerini bildirdi.
Öte yandan Solomon Adaları yakınlarında bugün meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından da tsunami uyarısı yapılmamış ve herhangi bir hasar bildirilmemişti.
Pasifik Okyanusu’ndaki, Yeni Zelanda ve Solomon Adaları’nın da üzerinde yer aldığı “Ateş Çemberi” olarak adlandırılan sismik fay hattında yer alan ülkeler, yanardağ patlamalarının yanı sıra sık yaşanan depremlerle de karşılaşıyor.
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