HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yeni Zelanda’da tren otobüse çarptı: 1 ölü, 40 yaralı

Yeni Zelanda’da tren otobüse çarptı: 1 ölü, 40 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 16:02 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’da hemzemin geçitte öğrencileri taşıyan otobüse trenin çarpması sonuç 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.Yeni Zelanda’nın Kuzey Adasında bulunan Palmerston North şehrinde hemzemin geçitte öğrencileri taşıyan otobüse tren çarptı.

Yeni Zelanda’da hemzemin geçitte öğrencileri taşıyan otobüse trenin çarpması sonuç 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.
Yeni Zelanda’nın Kuzey Adasında bulunan Palmerston North şehrinde hemzemin geçitte öğrencileri taşıyan otobüse tren çarptı. Sabahın erken saatlerinde yaşanan kazada kadın servis şoförü hayatını kaybetti, aralarında 6 öğrencinin bulunduğu 40 kişi yaralandı. Polis, kazanın hemen ardından Palmerston North Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğunu ve kazanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Görgü tanığı Kevin McCord “Uzun ve yüksek sesli bir korna duydum. Kornanın hemen ardından ise patlamaya gibi iki metalin çarpma sesi geldi” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı
Bu tabelalar asılı! O ev böyle görüntülendiBu tabelalar asılı! O ev böyle görüntülendi
Çocuğu okula göndermeme cezası ne kadar?Çocuğu okula göndermeme cezası ne kadar?
En Çok Okunan Haberler
Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı! ‘Ezan mı okuyorsun lan sen?’
Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı! ‘Ezan mı okuyorsun lan sen?’
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
Binbaşı Halil İbrahim Kaya korona nedeniyle hayatını kaybetti
Binbaşı Halil İbrahim Kaya korona nedeniyle hayatını kaybetti
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
F.Bahçe'den yeni forvet bombası
F.Bahçe'den yeni forvet bombası
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a Macron tepkisi!
Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a Macron tepkisi!
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Diğer Haberler
Fare kovaladı, kediler kaçtı! O anlar böyle görüntülendi
Fare kovaladı, kediler kaçtı
RTÜK'ten Erol Mütercimler ve Selçuk tepeli kararı
RTÜK'ten Erol Mütercimler ve Selçuk tepeli kararı
Van'da vakaların artması üzerine yeni poliklinikler açıldı
Vakalar arttı! Yeni poliklinikler açıldı
Beyoğlu'nda korkunç olay! Yan pencereye geçmeye çalışırken düşüp, öldü
İstanbul'da korkunç olay! Yan pencereye geçmeye çalışırken düşüp, öldü
Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar! '82 Musul, 83 Kerkük kafasıyla giderseniz...'
Karamollaoğlu: '82 Musul, 83 Kerkük kafasıyla giderseniz...'
Didim Belediye Başkanı'nın tecavüzle suçlandığı çiftlik evi görüntülendi
Bu tabelalar asılı! O ev böyle görüntülendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.