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Yeniden kullanılabilir: Çin'in beklenen uzay aracı Dünya'ya döndü

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.09.2020 17:17 | Son Güncelleme

Çin'in yeni tasarladığı yeniden kullanılabilir özellikteki deneysel uzay aracının, yörüngede iki gün geçirdikten sonra Dünya'ya döndüğü bildirildi.

Yeniden kullanılabilir: Çin'in beklenen uzay aracı Dünya'ya döndü

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, 4 Eylül'de Long March-2F taşıyıcı roketiyle Çin'in kuzeybatısında Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilen uzay aracı 6 Eylül'de Dünya'ya döndü.

UYGUN VE DÜŞÜK MALİYETLİ YOLCULUK İMKANI

Haberde, başarıyla tamamlanan uçuşun, "ülkenin yeniden kullanılabilir uzay aracı üretimi açısından çığır açtığı ve uzayın barışçı amaçlarla kullanımı için uygun ve düşük maliyetli yolculuk imkanı sağlayacağı" kaydedildi.

Haberde aracın Dünya'ya nasıl geri döndüğü hakkında bilgi verilmezken, Amerikalı astrofizikçi ve uydu takipçisi Jonathan McDowell, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, aracın yörünge konumu itibarıyla Taklamakan Çölü'ne konmuş olabileceği tahmininde bulundu.

"Tekrar Kullanım Test Uzay Aracı" olarak anılan, proje detayları gizli tutulan aracın bir uzay uçağı mı yoksa mekik özellikli bir uzay kapsülü mü olduğu bilinmiyor.

AA

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