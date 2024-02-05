Yeniden Refah'ın İstanbul adayı mesaisine Elif Erbakan iz bıraktı! AK Parti'nin teklifinden sonra yeni ittifak iddiası

31 Mart yerel seçimlerinde sonuçların en çok merak edildiği illerin başını İstanbul, Ankara ve İzmir çekiyor. Haliyle her partinin üç büyükşehre ilişkin kararları gündem yarattı. Son olarak Yeniden Refah Partisi'yle AK Parti arasındaki iş birliği temasları sonuç vermeyince YRP lideri Fatih Erbakan seçime kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı.

İKİ İTTİFAKIN PARTİLERİ GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR MU?

Ancak Yeniden Refah Partisi'nin seçime iki partiyle ittifak içinde girmesi de gündeme geldi. İddiayı Sözcü TV'de bağlandığı canlı yayında dile getiren gazeteci Yaşar Aydın'ın ifadesine göre söz konusu partilerin ise 2023 seçimlerine Millet İttifakı çatısı altında giren Saadet ve Gelecek partileri olduğu konuşuluyor.

"İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ VAR" İDDİASI

Özellikle de Gelecek Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasında temasların sürdüğünü belirten Aydın, Sanırım aday isimleri ile ilgili bazı görüşmeler var. Gelecek Partisi'nin isimlere bakarak bir karar alacağına dair bir bilgi var" diye konuştu.

CANLI YAYINDA ELİF ERBAKAN İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Öte yandan gündeme damgasını vuran bir başka iddia ise Yeniden Refah'ın İstanbul adayıyla ilgili. Adı bir süredir kulisleri hareketlendiren, Necmettin Erbakan'ın kızı Elif Erbakan hakkında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal'ın Halk TV canlı yayınındaki sözleri dikkat çekti.

Şimdiye dek adaylığı netleşen İBB adayları arasında Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, Birol Aydın, Azmi Karamahmutoğlu, Buğra Kavuncu ve Taylan Yıldız bulunuyor. Bu isimler arasında Memleket Partili bir adayın yanı sıra DEM Parti'den Başak Demirtaş'ın da ekleneceği konuşuluyor.

ALTINÖZ'ÜN DE ADI GEÇİYOR

Elif Erbakan'ın da bu listede yer alıp almayacağının yanıtı içinse gözler Fatih Erbakan'a çevrildi. Doğan Aydal, partisinin İBB adayıyla ilgili "Elif Erbakan yakışır diye düşünüyorum." sözleriyle iddiaları pekiştirdi. Kulislerde ayrıca Necmettin Erbakan'ın damadı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz'ün de adı geçiyor.