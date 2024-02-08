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Yeniden Refah'ın İstanbul için teklif götürdüğü isim belli oldu! AK Parti'den İstanbul'a adayı olmak istiyordu

08.02.2024 16:19 | Son Güncelleme:
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İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurarak siyaset gündemini hareketlendiren Yeniden Refah Partisi'den dikkat çeken bir hamle daha geldi. Partinin, İstanbul adaylığı için Metin Külünk'e teklif götürdüğü ortaya çıktı. Külünk, Murat Kurum'un adaylığı açıklanmadan önce AK Parti'ye aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu. Külünk teklifi neden kabul etmediğini de açıkladı.

Yeniden Refah'ın İstanbul için teklif götürdüğü isim belli oldu! AK Parti'den İstanbul'a adayı olmak istiyordu

Seçimlere iki aydan az bir süre kaldı. AK Parti'yle 5 kez masaya oturan ancak anlaşamayan Yeniden Refah Partisi büyükşehirlerde aday çıkaracağını duyurdu. Aday belirlenme süresinin az kalması üzerine YRP birçok ilde çalışmalarını hızlandırdı.

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METİN KÜLÜNK KABUL ETMEDİ

Bazı bölgelerde eski AK Partili adaylara listesinde yer veren Yeniden Refah'ın İstanbul için attığı adım da çok konuşuldu. Parti Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için AK Partili Metin Külünk'e teklif götürdü. Teklif iddialarını doğrulayan Külünk Odatv'ye yaptığı açıklamada aynı nezaketle teklifi reddettiğini açıkladı.

Külünk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

23 Kasım 2023 tarihinde, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı başvurumuzu yaptık. Önce aday adaylığımızı, sonrasında ise projelerimizi beyan eden basına açık iki özel toplantı gerçekleştirdik.

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Aday adaylık kararımızda Türkiye'nin içine girdiği son kulvarda karşılaşılacak muhtemel engel ve zorlukları görerek, insanımıza karşı bir sorumluluk bilinci ile hareket ettik. Durumumuz bugün görünenden farklı bir neticeye işaret etti. Olabilir, takdirdir.

Bu süreçte Yeniden Refah Partisi'nin nazik İBB adaylık teklifini kendilerine teşekkür ederek yine aynı nezaketle olmayacağımızı ifade ettik.

Türkiye'yi içine çekmeye çalışan karadeliğin farkında olarak, seçim sürecini takip edeceğim ve Türkiye'nin ihtiyacı olan toplumsal barışı adalet üzere inşa etme yolunda çalışmaya devam edeceğiz”

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ADAY ADAYLIĞI BAŞVURUSU YAPMIŞTI

24., 25. ve 26. dönemde AK Parti'den İstanbul Milletvekili seçilen Metin Külünk 23 Kasım'da yaptığı açıklamada AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ve aday adaylığı sürecine ilişkin görüntüler de paylaşan Külünk, "Yeniden başlıyoruz, biz İstanbuluz." ifadelerini kullanmıştı.
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Metin Külünk Fatih Erbakan
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