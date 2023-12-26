Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye 3 il şartı! Suat Kılıç duyurdu... Yerel seçimde işbirliği için ön görüşme yapıldı

Yerel seçimlere doğru geri sayım sürerken partilerin aday belirleme ve ittifak çalışmaları hız kazandı. Özellikle Ankara ve İstanbul'da işbirliği arayışlarının sürdüğü iddia edilirken Cumhur İttifakı cephesinde de yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) yerel seçimlerde alacağı tavır siyaset kulislerinde en çok merak edilen konular arasında yer alırken, bugün dikkat çeken bir açıklama geldi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR İÇİN ÖN GÖRÜŞME

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada AK Parti ve Yeniden Refah Partisi heyetlerinin, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de işbirliği için ön görüşmeyi yaptığını söyledi.

Kılıç, "Yeniden Refah Partisi olarak eşit ve adil koşullarda, dengeli bir işbirliğinin içerisinde yer almaya hazır olduğumuzu, Ankara, İstanbul, İzmir illeriyle sınırlı olmak kaydıyla ifade ettik." diye konuştu.

Parti olarak önceliklerinin kendi adaylarını çıkarmak olduğunun altını çizen Kılıç, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

"3 İLDE SINIRLI OLMAK KAYDIYLA..."

"Eğer ki bizimle işbirliği yapmak isteyen siyasi partiler eşit ve adil koşullarda, dengeli bir işbirliği teklifinde bulunacak olurlarsa Yeniden Refah Partisi olarak eşit ve adil koşullarda, dengeli bir işbirliğinin içerisinde yer almaya hazır olduğumuzu, Ankara, İstanbul, İzmir illeriyle sınırlı olmak kaydıyla ifade ettik. Ama işbirliği teklifi Yeniden Refah Partisinin gücünü görmezden gelmek, önemsememek, eksik ya da küçük görmek şeklinde tezahür edecek olursa en baştan açıkladığımız gibi kendi adaylarımızla, tüm illerde kendi logomuzla yarışma kararlılığımızın da arkasındayız. AK Parti ya da başka bir partinin, Yeniden Refah Partisi'yle ittifak söz konusu olduğunda eşit, adil, dengeli tekliflerle bize gelmelerini kendilerine öneriyoruz. Belediye başkanlığı için destek bekleyenlerin, belediye başkanlığı için destek vermeyi kabullenerek, benimseyerek bu görüşmelere devam etmeleri gerektiğini idrak etmelerinde fayda var."

Öte yandan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileyen Kılıç, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a, Meclis çatısı altında "sayın" diye söz edenleri milletvekili olarak görmediklerini, tanımadıklarını, kabul etmediklerini belirten Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TERÖRÜ LANETLEMEYENLERİN TBMM'DE YERİ YOKTUR"

"Şehitlerimizi katleden terör örgütünü ve terörist saldırıları lanetleyemeyen bir anlayışın TBMM çatısı altında yeri yoktur. Bu parti, DEM Parti 1 Ocak'tan itibaren Türkiye Cumhuriyeti devletinden seçim yardımı olarak 658 milyon lira alacak. Bu paranın ne kadarı dağa, ne kadarı kampanyaya gidecek bilmiyoruz. Devletin, milletin kesesinden, millete düşmanca faaliyetler ve saldırılar altında olanların finanse edilmesini istemiyoruz. Devletin parasıyla millet düşmanlarının finanse edilmesini istemiyoruz. Milletin vergilerinin askerlerimize mermi olarak dönmesini reddediyoruz."

"RET OYU VERECEĞİMİZİ İLAN ETTİK"

TBMM Dışişleri Komisyonunda İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin görüşüleceğini hatırlatan Kılıç, parti olarak İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamadıklarını, ret oyu vereceklerini peşinen ilan ettiklerini söyledi.

CAN ATAKLI'YA TEPKİ

Gazeteci Can Ataklı'nın Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan bir askerin babasıyla ilgili kullandığı ifadelere de değinen Kılıç, "Ne var bunda? Bir şehit babasının ne demesini bekliyorsun Can Ataklı? Kimsin sen?" diye konuştu.

(AA)





