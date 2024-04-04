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  4. Yeniden Refah Partisi yorumu olay oldu! Murat Özer, çok iddialı konuşmuştu ama seçim sonuçları onu fena yanılttı…

Yeniden Refah Partisi yorumu olay oldu! Murat Özer, çok iddialı konuşmuştu ama seçim sonuçları onu fena yanılttı…

04.04.2024 13:54
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2024 yerel seçim sonuçlarında aldığı başarılı sonuçla adından söz ettiren Yeniden Refah Partisi ile ilgili bir yorum sosyal medyada gündem oldu. Seçim günü canlı yayın konuğu olan gazeteci Murat Özer, Yeniden Refah Partisi ile ilgili çok iddialı bir çıkış yaparak partinin adının ekranda gösterilmesinin bile gereksiz olduğunu iddia etmişti. İşte sosyal medyada viral olan o görüntü…

Yeniden Refah Partisi yorumu olay oldu! Murat Özer, çok iddialı konuşmuştu ama seçim sonuçları onu fena yanılttı…

Yerel seçim gününde Ülke TV ekranlarına yorumcu olarak katılan Murat Özer'in Yeniden Refah Partisi (YRP) için "Türkiye'de ne bir tane il alır, ne de ilçe alır" sözleri gündem oldu. Özer'in bu yorumunun aksine YRP’nin 1 büyükşehir, 1 il, 39 ilçe, 10 belde belediyesini kazanması 2024 yerel seçimlerinin en çok konuşulan başarılarından birisi olmayı başardı.

Seçim grafiğinde Yeniden Refah Partisi’nin de yer almasına tepki gösteren Özer, “Onu oraya niye yazdınız? Yeniden Refah, Türkiye’nin hangi vilayetinde bir tane il bir tane ilçe alacak? Ne bir il alır ne de bir ilçe alır! Burada söylüyorum” ifadelerini kullanmıştı. Ancak YRP seçimde 1 büyükşehir, 1 il, 39 ilçe, 10 belde belediyesini kazandı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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Anahtar Kelimeler:
Ülke TV Yeniden Refah Partisi murat özer
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