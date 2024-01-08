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  4. Yeniden Refah'tan İstanbul hamlesi! Kulislere sızdı: O ismin adı geçiyor

Yeniden Refah'tan İstanbul hamlesi! Kulislere sızdı: O ismin adı geçiyor

08.01.2024 17:12 | Son Güncelleme:
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Yerel seçim heyecanı devam ederken İstanbul adayları bir bir belli oluyor. CHP Ekrem İmamoğlu'nu haftalar önce duyurmuştu. Dün AK Parti Murat Kurum'u resmen ilan etti. Hareketlilik devam ederken Yeniden Refah Partisi'nden dikkat çeken bir hamle geldi. Kulislerde İstanbul ve Ankara adayı konuşulan partiden hangi illerden aday çıkarmak istediği kulislere sızdı.

Yeniden Refah'tan İstanbul hamlesi! Kulislere sızdı: O ismin adı geçiyor

31 Mart yerel seçimleri öncesi Yeniden Refah Partisinde Büyükşehirlerde aday çıkarıp çıkarmayacağı merakla beklenirken kulislerde isimler birer birer ortaya atılmaya başlandı.

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BÜYÜKŞEHİRLERE DE HAREKETE GEÇECEKLER

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti ile seçimlerde bir anlaşma sağlanmaması halinde, Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, Gaziantep ve Erzurum başta olmak üzere çoğu büyükşehir olan illerde de kendi adaylarını birer birer açıklayacağı konuşuluyor.

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214 ADAY BELİRLENDİ

Şimdiye kadar toplam 214 adayı belirleyen Yeniden Refah Partisi Genel merkezi, Kısa bir süre içerisinde de bütün adaylarını açıklaması bekleniyor.

AFFF

İSTANBUL İÇİN ALTINÖZ

Edinilen bilgilere göre, İstanbul için Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Ankara için Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, İzmir için Genel Başkan yardımcılarından Bayram Sakartepe, Samsun için eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan yardımcısı Suat Kılıç, Erzurum için MKYK üyesi Sadık Çat, Adana için Selahattin Baysal ve Gaziantep için ise Kurucular Kurulu üyesi Şükrü Yılmaz’ın adı geçiyor.

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İstanbul Murat Kurum Yeniden Refah Partisi CHP
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