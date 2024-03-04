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Yeniden Refah'tan İstanbul için iddialı açıklama! "3. partiyiz" dedi, yüzde 30 çıkışı dikkat çekti: AK Parti'den oy alıyoruz!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.03.2024 07:13
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Seçimlere 27 gün kala belediye başkan adayları ve partiler çalışmalarına hız verirken; özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa, Hatay, Şanlıurfa ve Mersin başta olmak üzere bazı kentlerin seçim sonuçları şimdiden merak ediliyor. Cumhur İttifakı'ndan koparak seçimlere kendi adaylara giren Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) 31 Mart akşamı sonuçlara nasıl bir etki yapacağı kulislerde en çok konuşulan konular arasında olurken, YRP özellikle İstanbul'daki yarışta kritik bir konumda bulunuyor

Yeniden Refah'tan İstanbul için iddialı açıklama! "3. partiyiz" dedi, yüzde 30 çıkışı dikkat çekti: AK Parti'den oy alıyoruz!

Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında geçmesi beklenen İstanbul'daki yarışta tüm gözler Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) performansına ve alacağı oy oranına çevrilmiş durumda. YRP'nin İstanbul'da kilit bir parti konumunda olduğunu belirten uzmanlar, seçimin sonucunu doğrudan etkileyebileceğini söylüyor.

Sözcü TV'ye katılan Yeniden Refah Partisi İstanbul adayı Mehmet Altınöz de partilerin oy potansiyeliyle ilgili iddialı açıklamalarda bulundu.

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"OY POTANSİYELİMİZ YÜZDE 30"

Altınöz, "Bizim yapmış olduğumuz ölçümlerde bizim oy potansiyelimiz yüzde 30'a kadar çıkıyor. İstanbul'da da Anadolu'da da birçok ilde böyle. Genel seçimlerin öncesinde bizim yüzde 1 civarında gidip geldiğimizi ifade ettiler yüzde 3 aldık. Şimdi de inşallah böyle olacak. Araştırma şirketleri bizim yüzde 10 oy potansiyelimiz olduğunu söylüyor" diye konuştu.

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"İSTANBUL'DA 3. PARTİYİZ"

İstanbul'da 3. parti olduklarını iddia eden Altınöz "Yani şu anda İstanbul'da 3. partiyiz. Biz bunun 3 katı oy alacağımızı sahada görüyoruz. Bu da bir matematik ben bunu paylaşıyorum." dedi.

"Kimden oy alacaksınız?" sorusuna da yanıt veren Altınöz, şöyle konuştu;

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"AK PARTİ SEÇMENİNDEN BİZE OY GELECEK"

"Biz Türkiye'de 85 milyondan oy bekliyoruz. Evet, AK Parti seçmeninden bize oy gelecek, bu çok net. Ama biz bu ülkede yaşayan herkesten oy almaya talibiz. Milli Görüş'ün anlayışı bu zaten. Erbakan Hoca'nın zihniyetini temsil ediyoruz. İyi ki alternatif olarak siz varsınız diyorlar."

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