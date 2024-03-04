İmamoğlu 'İkinci Erdoğan' benzetmesine karşı çıktı: "Anlamıyorum! Onun zıddıyım"

İstanbul'da yerel seçim çalışmalarını sürdüren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Parlamento Muhabirleriyle bir araya geldi. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere yönelik gazetecilerin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilmesiyle ilgili konuştu.

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"ERDOĞAN’A BENZETİLMEYİ ANLAMIYORUM ONUN ZIDDIYIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilmeyi doğru bulmadığını belirten İmamoğlu "Erdoğan’a benzetilmeyi anlamıyorum onun zıddıyım." diye konuştu.

Sözcü'de yer alan habere göre İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle;

“Bu nedir Erdoğan potansiyeli? Anlamış değilim. Ben hayatım boyunca demokrat olma, 2019’da bile gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olacağım iddiasını ortaya koyan ve vurgulayan birisiyim. Şeffaflığı vurgulayan biriyim. CHP’de siyaset yapan birisiyim. Çok taban tabana zıt bir durum. Hayatımda hiçbir zaman mış gibi yapmadım. Çok uyumlu olduğumuzu düşünmüyorum. ‘İkinci Erdoğan’ derken neyi kastediyorlar bilmiyorum, anlamış değilim”,