Yenidoğan bebek kaç saatte bir emzirilir? Yenidoğan bebek emzirme süresi ve saatleri

Uzman doktorlar anne sütünün bebeğin gelişimi açısından ne kadar önemli olduğunu açıklamaktadırlar. Bu konunun bebeğin bağışıklık sisteminden genel sağlığına, sindirim sisteminin düzenli çalışmasından alerjik durumlarının oluşmamasına kadar birçok farklı alanda önemi son derece fazladır. Özellikle ilk 6 ay mutlaka anne sütü ile beslenmesi gerektiği söylenen yenidoğan bebeklerin ne zaman ve hangi sıklıkta emzirileceği de önemli bir konudur.

Yenidoğan bebek kaç saatte bir emzirilir?

Yeni doğmuş olan bebeklerin beslenme ihtiyaçları doğumdan hemen sonraki ilk haftalarda sadece bebek için değil anne için de son derece hassas ve önemli bir süreç olarak kabul edilmektedir. Emzirmenin ne kadar sıklıkla ve ne aralıklarla yapılması gerektiği konusu da bebeğin gelişiminden sağlığına, annenin süt üretimi bakımından da son derece kritik ve önemli bir role sahiptir.

Son derece hassas bir dönemde olan yenidoğan bebek emzirme süresine dikkat edilmesi gerekir. Sık sık emzirmek, açlık sinyallerini takip etmemek, gereğinden fazla emzirmek hem bebeğin hem de annenin sağlığı için problemlere neden olabilir.

Her bebeğin kendine has özelliği bulunabileceği için bu sürelerin de doktor önerisi ile ve doktorun uygun gördüğü şekilde belirlenmesi önemlidir. Yeni doğmuş olan bebeklerin mide kapasiteleri çok düşük olduğu ve hızla büyüme gösterdikleri için emzirme sıklığı da buna göre ayarlanmalıdır. Ayrıca bebeklerin ne zaman acıktıkları da önemlidir.

Bebeklerin açlık belirtileri genelde şu şekilde gözlemlenir:

Ağızlarını açarak dudakları ile emme hareketi yaparlar. Bu süt aradıkları anlamına gelir.

Elleri ile yüzlerine dokunabilirler ya da ellerini ağızlarına götürebilirler.

Başlarını yan tarafa doğru çevirerek emme refleksi yaparlar.

Ayrıca bebeklerin ne zaman doyduklarının da takip edilmesi gerekir. Örnek olarak bebekler gün içinde 6 ya da 8 bez dolusu idrar yaptıysa süt almışlar demektir.

Yenidoğan bebek emzirme saatleri genel olarak ilk haftalarda bir gün içinde 8-12 defa olacak şekilde düzenlenmelidir. Bu da her 2 ya da 3 saatte bir emzirilmesi gerektiği anlamına gelir. Bazı bebekler bu süre dışında daha fazla emme isteği de gösterebilir. Bu durum daha çok büyüme atakları sürecinde gerçekleşir.