KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk

Yenidoğan bebek ne zaman yıkanır? Yenidoğan bebek nasıl yıkanır?

Yenidoğan bebekler için çiçeği burnunda annelerin ve babaların dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır. Son derece hassas olan yenidoğan bebeklerdeki emzirme aralıklarından alt değiştirme işlemine kadar yapılan her şey büyük önem taşır. Gelişimini de etkileyen bu işlemler dikkatle ve bilinçli bir şekilde hatta doktora danışarak takip edilmelidir.

Yenidoğan bebek ne zaman yıkanır? Yenidoğan bebek nasıl yıkanır?
Ferhan Petek

Henüz ilk haftalarında olan yeni doğmuş bebekler için emzirme, idrar ve dışkı sıklığı, alt değiştirme aralıkları ve yöntemleri, cilt bakımları gibi işlemler kadar banyo süreçleri de son derece önemlidir. Bakımı düzenli olarak yapılması ve yatma pozisyonlarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca yeni doğmuş bir bebeğin yıkanması durumu da suyun sıcaklığından kullanılan ürünlere, kurulanma süresinden banyo yapma sıklığına kadar çok özen gösterilmesi gereken bir başka durumdur.

Yenidoğan bebek ne zaman yıkanır?

Yenidoğan bebek yıkanma zamanından beslenme sürecine kadar her detayın dikkatle planlanması ve takip edilmesi gereken bir hassasiyete ihtiyaç duyar. Yetişkin bireyler için uygun olan oda ısıları yeni doğmuş olan bebekler için uygun olmayabilir. Özellikle klima kullanılan evlerde bebeklerin hasta olmasının önüne geçebilmek adına doktora da danışarak bebekleri doğru ısıda tutmak gerekir.

Yeni doğmuş olan bebeklere banyo yaptırmak belli kurallara dikkat edilerek yapılması gereken bir işlemdir. Bir bebeğin ne zaman yıkanacağını doktor ile birlikte belirlemek en doğrusu olacaktır. Ancak genel olarak yeni doğmuş bir bebeğin göbeği düştükten 1 gün sonraki süreçten itibaren yıkanması doğru görülmektedir. Doğum gerçekleştikten sonra 1 ya da 2 hafta düşen göbeğin ardından bebekler yıkanabilir. Göbek düşme sürecinde ise bebek ılık ve temiz bir nemli bezle yumuşakça silinerek temizlenebilir. Kurulanması da önemlidir.

Yenidoğan bebek nasıl yıkanır?

Uzman doktorlar bebeğin banyo işleminden çok keyif aldığını bu yüzden de bebekleri doğru uygulamalarla yıkadıktan sonra çekinilecek bir durum olmadığını söylemektedir. Ancak dikkat edilmesi gereken ve hassasiyetle yaklaşılması önerilen durumlardan bazıları şunlardır:

  • Yenidoğan bir bebek, göbeği düştükten 1 gün sonrasından itibaren başlamak üzere yıkanabilir.
  • Temiz, suyu akıtmak için dipten tıkaçlı olan bir bebek küveti, kaymaz bir yer örtüsü, termometre, yumuşak ve temiz bir bez, yıkama süngeri, yumuşak bebek havlusu, bebek şampuanı ve banyodan sonra giydirilecek olan giysiler hazır tutulmalıdır.
  • Bebekler ilk günlerde, kaynadıktan sonra ılıtılmış su ile yıkanmalıdır.
  • Sünger yerine temiz bir tülbent ya da ince yumuşak bir havlu tercih edilmelidir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cinsel performans etkili bu çikolataya dikkat!Cinsel performans etkili bu çikolataya dikkat!
Bayram sabahı 20 dakikalık güzellik rutiniBayram sabahı 20 dakikalık güzellik rutini

Anahtar Kelimeler:
banyo bebek anne yenidoğan yenidoğan bebek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.