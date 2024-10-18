HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yenidoğan çetesinin dehşetini yaşayan aile canlı yayında anlattı: Çocuğun iki hafta içinde ölecek dedi

Yenidoğan çetesinin dehşetini yaşayan aile canlı yayında anlattı: Çocuğun iki hafta içinde ölecek dedi

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
18.10.2024 22:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) günlük 8 bin lira alabilmek için yeni doğan bebekleri yoğun bakımda tutan Yenidoğan Çetesi, birçok aileyi mağdur etti. Mağdur olan ailelerden biri canlı yayında açıklamalarda bulundu ve "Hemşire çocuğunuz kötü doğdu ne bekliyordunuz demişler. Asla unutamam. Doktor Fırat Sarı geldi gözlerimin içine bakara çocuğumun durumunun iyi olmadığını iki hafta içinde öleceğini yaşasa bile 6-7 ay burada evladınız dedi" ifadelerini kullandı.

Yenidoğan çetesinin dehşetini yaşayan aile canlı yayında anlattı: Çocuğun iki hafta içinde ölecek dedi

Türkiye, 'Yenidoğan Çetesi'nin kan donduran faaliyetlerini konuşuyor. 47 şüpheliden 22'si tutuklanırken, bazı çete üyeleri etkin pişmanlıktan yararlanmak için bildiklerini anlattı.

Çetenin faaliyetleri nedeniyle 12 bebek hayatını kaybederken, onlarca aile de mağdur oldu. Mağdurlardan Orhan Dağlı-Sevil Dağlı çifti yaşadıklarını Halk TV ekranlarında anlattı.

867

"EVLADIMIN SADECE YOĞUN BAKIM İHTİYACI VARDI"

O günü hiç unutmadığını aktaran anne Dağlı, "Bir cumartesi gecesi doğum yaptım. Prematüre idi. Kilosu iyi olan sağlıklı olan canlı bir erkek çocuk dünyaya getirdim. Evladımın sadece yoğun bakım ihtiyacı vardı. Doğum yaptıran uzmanım iki hafta yoğun bakımda kalır çıkınca da kontrole bekliyorum. Çocuğun sağlıklı doğdu dedi" ifadelerini kullandı.

33

"HİÇBİR ŞEKİLDE ÇOCUĞUMUZDAN BİLGİ ALAMADIK"

O gece çocuk doktoru aradıklarını da aktaran Dağlı, "Doktor bulamadık. Çocuğumuzu ameliyathaneden 30 haftalık bir çocuğu küvözle almaları gerekirken çarşafa sararak yoğun bakıma götürdüler. Gerekli müdahaleyi yapmadıkları için hasar oluştu. O gece hastanede çocuk doktoru yoktu. Eminiz. Hiçbir şekilde çocuğumuzdan bilgi alamadık. Kesinlikle yapılmadı hiçbir şekilde bilgi alamadık" dedi.

"İKİ HAFTA İÇİNDE ÖLECEĞİNİ, YAŞASA BİLE 6-7 AY BURADA EVLADINIZ DEDİ"

Eşinin yoğun bakıma indiğinde hemşirenin dediklerini de aktaran Dağlı, "Eşim yoğun bakıma inmiş. Hemşire çocuğunuz kötü doğdu ne bekliyordunuz demişler. Asla unutamam. Fırat Bey geldi. Doktor Fırat Sarı geldi gözlerimin içine bakara çocuğumun durumunun iyi olmadığını iki hafta içinde öleceğini yaşasa bile 6-7 ay burada evladınız dedi. Siz şimdi eve gidiyorsunuz dinleniyorsunuz hamileliğinizi unutun dedi. Doktora hiç cevap veremedim. Çocuğumuzu 35 gün sonra oradan aldık. Çocuğumuzun beyin kanaması geçirdiğini ve bir engelli olacağını söylediler" şeklinde konuştu.

"BAŞKA HASTANEYE GÖTÜRDÜĞÜMÜZDE ÇOCUĞUNUZ İYİLEŞMEYE BAŞLADI DEDİLER"

Aile daha sonra şu ifadelere yer verdi:

"O hastaneden alıp başka hastaneye götürdüğümüzde o akşam bize çocuğunuz iyileşmeye başladı, bugün mamasını aldı dediler. Ben gözlerim yaşararak dedim ki "ne yaptınız benim çocuğuma" 35 gündür hep ilaçla beslenen bir çocuk var. Bize böyle aktardılar. Başka hastaneye götürdük. O gün akşam 22.00 gibi çocuğunuz mamayı alıyor dedi."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
yeni doğan Fırat Sarı
En Çok Okunan Haberler
Yenidoğan üyeleri teker teker döküldü

Yenidoğan üyeleri teker teker döküldü

Detaylar kan dondurdu, işte bebek katili doktor ve hemşireler

Detaylar kan dondurdu, işte bebek katili doktor ve hemşireler

'Acun Ilıcalı ile küs müsünüz?' sorusuna sürpriz cevap!

'Acun Ilıcalı ile küs müsünüz?' sorusuna sürpriz cevap!

Şimdi de spor camiasına sıçradı... Yenidoğan çetesi Türkiye'yi sarmış!

Şimdi de spor camiasına sıçradı... Yenidoğan çetesi Türkiye'yi sarmış!

Sanırsın Tavşantepe Köyü değil Teksas Bulvarı

Sanırsın Tavşantepe Köyü değil Teksas Bulvarı

Kan donduran görüntüler! Sokak ortasındaki infazı böyle videoya aldılar

Kan donduran görüntüler! Sokak ortasındaki infazı böyle videoya aldılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.