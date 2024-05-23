Yenihane, 3.6 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım alacak!

Gayrimenkul sektöründe köklü bir değişim yaratmayı hedefleyen Yenihane, kurucusu ve CEO'su Yüce Özkan tarafından yönetilmektedir. Gelişmiş teknolojiyi kullanarak mülk alım, satım ve kiralama deneyimini iyileştiren şirket, müşterileri en uygun emlak profesyonelleriyle eşleştirme konusundaki kararlılığıyla dikkat çekiyor.

Yenihane, bu son değerleme ile birlikte, 3.6 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım alacağı ilk yatırım turunu başlatacağını duyurdu. Bu yatırım turu ile birlikte Yenihane, faaliyetlerini genişletmek, pazarlama çalışmalarını güçlendirmek ve ekibini yeni yeteneklerle güçlendirmek için sermaye arayışında. İş dünyasının önde gelen melek yatırımcıları ve gayrimenkul sektörü profesyonellerinin de aralarında bulunduğu bireysel yatırımcılar bu yatırım turuna davet edilmektedir.

Yenihane'nin kurucusu ve CEO'su Yüce Özkan, "Ekibimizin çalışkanlığı ve özverisi sayesinde 3.6 milyon dolarlık bir değere ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu değerleme, emlak sektöründe büyüme ve yenilik potansiyelini vurguluyor ve biz de bu büyüme ve gelişim fırsatlarını keşfetmekten heyecan duyuyoruz." dedi.

Yenihane, emlak sektörünü dönüştürme yolculuğuna katılmak isteyen potansiyel yatırımcıları, yatırım fırsatları için iletişime geçmeye davet ediyor.

Yenihane hakkında daha fazla bilgi almak için yenihane.com adresini ziyaret edebilir ve yatırım talepleri için firma yetkililerine ulaşabilirsiniz.

Bu içerik marka tanıtımı ve iş birliği amacıyla hazırlanmıştır.







