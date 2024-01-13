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  4. Yenikapı'da korkunç olay! İspanyol vatandaş raylara atladı

Yenikapı'da korkunç olay! İspanyol vatandaş raylara atladı

13.01.2024 13:47 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da korkunç bir olay yaşandı. Yenikapı Metro İstasyonu'nda 22 yaşındaki İspanyol Eduardo Gracia raylara atlayarak intihar etti.

Yenikapı'da korkunç olay! İspanyol vatandaş raylara atladı

İstanbul’da bugün saat 11.00 sıralarında Yenikapı Metro İstasyonu'nda meydana gelen olay dehşete düşürdü. Edinilen bilgilere göre, İspanya vatandaşı Eduardo Gracia metro geldiği sırada raylara atlayadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Eduardo Gracia'nın hayatını kaybettiği belirledi.

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Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken Gracia'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olay nedeniyle Yenikapı Metro İstasyonu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapatılarak, seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapıldı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından seferler normale döndü.

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İntihar İstanbul metro Yenikapı ispanyol
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