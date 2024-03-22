Yer: ABD... Dünya bu anları konuşuyor: Faciaya ramak kala! Bayıldı ve metro raylarına düştü

ABD'nin en yoğun metro hatlarından biri olan New York metrosunda facianın kıyısından dönüldü. 16 Mart'ta gerçekleştiği belirtilen olayda, bir kişi bayılarak metro raylarına düştü.

POLİSLER TRENİ DURDURMAYI BAŞARDI

New York polisinden dün yapılan açıklamada, olayın 16 Mart’ta gerçekleştiği belirtilerek “İki transit polis, bir adamın metro raylarına düşmesi, bilincini kaybetmesi ve trenin çarpma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine olağanüstü bir cesaret gösterdi” denildi. Polislerin gelmekte olan treni durdurmayı başardığı ve rayda bilinçsiz bir durumda yatmakta olan adamı kurtardığı ifade edildi. O anlar polisin vücut kamerasına yansıdı.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

