Yer: ABD! Uçak kalkarken bir anda tekerleği fırladı...

Olay, ABD'de dün öğlen saatlerinde San Francisco Uluslararası Havalimanı'ndan meydana geldi. Boeing 777 tipi uçağın United Airlines'a ait olduğu öğrenilirken uçak Japonya'ya gidiyordu.

KOPAN TEKERLER ARAÇLARIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Cali Planes youtube kanalında yayınlanan görüntülerde iniş takımlarının sol kısmında yer alan tekerleğin kalkıştan kısa bir süre sonra koptuğu görüldü. Kopan tekerleğin, havaalanı otoparkına düşmesi sonucu en az 2 araçta hasar meydana geldi.

Uçak kalkıştan kısa bir süre sonra Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. Hava yolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, 235 yolcu ve 14 mürettebatın bulunduğu uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığı ve olayda yaralanan olmadığı belirtildi. Açıklamada, yolcular için yeni bir uçuş düzenlendiği ifade edildi.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





