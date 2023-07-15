Yer: Adana! Köprüye çıkıp kendini jiletledi, ortalığı birbirine kattı

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda İhsan D. gün içinde ikinci defa alt geçit köprüsünün üzerine çıktı. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs, köprü üzerinde küfürler ederek atlayacağını söyledi. Bir süre köprü üzerinde duran genç daha sonra kollarını jiletleyerek kendini yaraladı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Arkasından gizlice yaklaşan polisler, şahsı köprüden aşağı indirdi. Polislere direnen şahıs dini değerlere küfür etmeye başladı. Polis ekipleri de şahsı etkisiz hale getirdi.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Tedaviyi kabul etmeyen şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

