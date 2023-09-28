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Yer: Adana! Ortalık bir anda karıştı, vatandaşlar meydan dayağı attı

28.09.2023 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir otomobil kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Sinyalizasyon direğini deviren otomobil, ardından kaldırımda bulunan bir vatandaşa çarptı. Olay yerine ekipler sevk edilirken sürücü ve vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken sürücüyü, öfkeli kalabalığın elinden polis kurtardı.

Yer: Adana! Ortalık bir anda karıştı, vatandaşlar meydan dayağı attı

Kaza, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeye otomobil, iddiaya göre hızlı girdiği dönerli kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybedip, kaldırıma çıktı. Sinyalizasyon direğini deviren otomobil, ardından kaldırımda bulunan F.K.'ya çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan F.K. ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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VATANDAŞLAR SÜRÜCÜYE SALDIRDI

Kazanın ardından çevrede toplanan vatandaşlar ile otomobil sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma sırasında polise ve vatandaşlara hakaret ettiği öne sürülen sürücü, çevrede toplanan kalabalık tarafından darp edildi. Polis, havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı. Sürücü, olayın ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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KALP MASAJI İLE HAYATA DÖNDÜ

Bu arada hastaneye kalbi durmuş şekilde getirilen F.K. ise doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Entübe edilen F.K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: DHA-İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana

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