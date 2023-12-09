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  4. Yer: Adana! Silahlı saldırı hazırlığındaydılar: Anahtarlık şeklinde suikast tabancası ele geçirildi

Yer: Adana! Silahlı saldırı hazırlığındaydılar: Anahtarlık şeklinde suikast tabancası ele geçirildi

09.12.2023 10:19 | Son Güncelleme:
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Adana'da polis ekipleri ihbar üzerine bir eve baskın düzenledi. Silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alınırken, evde anahtarlık şeklinde suikast tabancası ve otomatik tabanca ele geçirildi.

Yer: Adana! Silahlı saldırı hazırlığındaydılar: Anahtarlık şeklinde suikast tabancası ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü “Huzurunuz Gururumuz” sloganıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Narlıca Mahallesi’ndeki müstakil bir evde ruhsatsız silahların olduğu ihbarını aldı.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Bunun üzerine ekipler söz konusu eve baskın yaptı. Yapılan baskında silahlı saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen Ü.Y.K. ile oğlu C.K. gözaltına alındı.

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ANAHTAR ŞEKLİNDE SUİKAST TABANCASI ELE GEÇİRİLDİ

Evde içerisinde yapılan arama çalışmalarında bazanın altındaki eşyaların arasına gizlenmiş anahtar şeklinde anahtarlık şeklinde suikast tabancası, 1’i otomatik 3 ruhsatsız tabanca, 79 mermi, çelik yelek, 3,7 gram taş kokain, silah yapımında kullanılan 9 sürgü tutucu, 10 icra mili, 17 icra yayı ile 8 kurusıkı namlusu ele geçirildi.

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İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden Cemal K.’ın hırsızlık, çocuk kaçırma ve alıkoyma suçlarından 3 kaydı olduğunu öğrenildi.

"KİMİN KOYDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Emniyette ifadeleri alınan baba ve oğlu, silahların kendilerine ait olmadığını, kimin koyduğunu bilmediklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ümit Yaşar K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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