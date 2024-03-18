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Yer: Ankara! 16 yaşındaki şahıs dehşet saçtı: Taksi durağına pompalıyla saldırdıktan sonra bıçağına sarıldı...

18.03.2024 15:16
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Ankara'da 16 yaşındaki Arda A., 3 saat 15 dakika içerisinde bir taksi durağına pompalı tüfekle saldırıp 4 kişiyi yaraladı. Ardından aralarında abisinin de bulunduğu 4 kişiyi bıçaklayan Arda A., olayı neden yaptığını söyledi.

Yer: Ankara! 16 yaşındaki şahıs dehşet saçtı: Taksi durağına pompalıyla saldırdıktan sonra bıçağına sarıldı...

Olay, dün akşam saatlerinde, Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Arda A., duraktan çağırdığı taksiye yanındaki 3 arkadaşıyla bindi. Arda A. ve arkadaşlarının aralarındaki konuşmasından gasp planı yaptıklarını fark eden taksi şoförü, duraktaki arkadaşlarına telsizle anons ederek durumu bildirdi. Arda A. ve arkadaşları, taksi şoförünü tehdit edip, araçtan inip uzaklaştı. Bir süre sonra önce caddede Arda Sırça'yı bıçakla yaralayan Arda A., sonra başka bir taksiyle tehdit ettiği taksi şoförünün çalıştığı durağa gitti. Arda A., araçtan inip elindeki pompalı tüfekle durağa rastgele ateşe etti.

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TAKSİCİNİN KENDİSİNİ DARBETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda taksi şoförü Mert D. ve onu ziyarete gelen babası Refik D. tüfekten çıkan saçmalarla yaralanırken, panikle kaçan taksi şoförleri Ahmet E. ve Taner Ş. de düşerek yaralandı.

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Olayın ardından kaçan Arda A., Kamil Ocak Mahallesi'nde Umut İşgören, aynı mahallede Yusuf Güçlü ve son olarak da ağabeyi Mehmet Ali A.'yı bıçakladı. 3 saat 15 dakika içinde toplam 8 kişiyi yaralayan Arda A., Keçiören Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalanıp gözaltına alındı. Arda A., arkadaşlarıyla bindikleri taksinin şoförünün kendisini darbettiğini, bu yüzden durağa saldırdığını, diğer olayları ise yaraladığı kişilerle aralarında husumet bulunduğu için gerçekleştirdiğini iddia etti.

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'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

Olayın yaşandığı taksi durağının sorumlusu Murat Çamlıklı (38), saldırganın zile basıp duraktan taksi istediğini söyleyerek, "Şoförümüz gidiyor ve taksiye 2 kişi biniyor. Yoldan 2 kişi daha biniyor taksiye. Bu 4 kişi bıçak çıkartıyor ve 'Şunu mu gasbedelim bunu mu gasbedelim' diye konuşuyorlar. Bizim arkadaşımız korkuyor. Kendini en güvende hissettiği yerde telsizle anons yapıyor; 'Arkadaşlar sıkıntılı durumdayım' diye. Bunu duyunca onlar bir anda bizim arkadaşımızı itekliyorlar, kaçıyorlar. Giderken tehdit savuruyor; 'Vuracağız, asacağız, keseceğiz' diye. 2 saat sonra durağa geliyor, ateş ediyor. Pompalıyla 4 el ateş ediyor. Arkadaşlarımızın 4 tanesi yaralanıyor. Buradan gittikten sonra 4 kişiyi daha yaralıyor. Can güvenliğimiz yok" dedi.

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Görgü tanığı taksi şoförü Ferhat Şahbaz da daha büyük bir olayın yaşanmasını engellediklerini belirterek, "Biz dün bu olayı üstümüze çektik ama 3 ya da 4 gencimizin ya hayatını kurtardık ya yaralanmasını engelledik. Eğer bizim arkadaşımız müdahale etmeseydi parkta veya yolda gezen bir genci bunlar gasbedecekti, bıçaklayacaktı belki. Biz üstümüze çekerek 2-3 gencin belki hayatını kurtardık" diye konuştu.

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Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Ankara pompalı tüfek taksi durağı saldırı
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