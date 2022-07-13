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  4. Yer: Antalya! Bir anda ortaya çıktı, metrelerce yüksekliğe ulaştı: “Mangalı bunun altında yakacaksın”

Yer: Antalya! Bir anda ortaya çıktı, metrelerce yüksekliğe ulaştı: “Mangalı bunun altında yakacaksın”

13.07.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da mesire alanında hortum şaşkınlığı yaşandı. Piknik yapmak için bölgeye gelen vatandaşlar metrelerce yükseğe ulaşan hortumu görünce önce korktu, sonra ise telefonlarına sarıldı. Kameralara yansıyan o anlarda bir vatandaş, dikkat çekici bir yorumda bulunarak “Mangalı bunun altında yakacaksın” dedi.

Antalya’da mesire alanında bir anda ortaya çıkan hortum şaşırttı. Öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi Büyük Çaltıcak mevkiinde meydana gelen ilginç doğa olayında, piknik yapmak için bölgede bulunan vatandaşlar, araçların arasından yükselen hortumu görünce önce korktu sonra telefonlara sarıldı.

“MANGALI BUNUN ALTINDA YAKACAKSIN”

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde metrelerce yüksekliğe ulaşan hortumu gören vatandaşlar doğa olayını uzaktan izlerken, bir araç ise hortuma 2 metre kadar yaklaşıp bitmesini bekledi.

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Genelde denizde görülen hortumu karada toz bulutunu yukarı çekerken gören bir vatandaşın ise “Mangalı bunun altında yakacaksın” dediği anlar görüntüye yansıdı.

Hortum kısa süre sonra kayboldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya mesire alanı
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