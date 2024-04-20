HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: Antalya! Ölümden döndüler, boğulmaktan robot kurtardı

Yer: Antalya! Ölümden döndüler, boğulmaktan robot kurtardı

20.04.2024 18:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı uyarı verdiği iller arasında bulunan Antalya'da rüzgarın hızı 70 km'yi buldu. Fırtınaya aldırış etmeyip denize giren 19 yaşındaki genç ile onu kurtarmak için denize giren dalış eğitmenini, deniz polisinin 'insansız cankurtaran robotu' kurtardı.

Yer: Antalya! Ölümden döndüler, boğulmaktan robot kurtardı

Kentte saatteki hızı yaklaşık 70 kilometreyi bulan fırtına etkisini sürdürüyor. Konyaaltı Sahili'nde fırtına nedeniyle boyu 5 metreye kadar ulaşan dev dalgalar kıyıya ulaştı. Bedirhan Kiril buna aldırış etmeden denize girdi. Dalgalarla birlikte açığa sürüklenen Kiril'i fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler bölgeye ulaşıncaya kadar gencin denizde çırpındığını gören dalış eğitmeni İbrahim Sunduvaç, can yeleğini giyerek suya girdi. Kiril'i kurtarmak için yanına kadar yüzen Sunduvaç, dev dalgalardan dolayı kıyıya gelemedi ve ekiplerin yardımını bekledi.

DEV-DALGALARA-ALDIRIS-ETMEYIP-DENIZE-GIR_42685 (5)

ROBOT GÖNDERİLDİ

İhbarla birlikte bölgeye deniz polisi, kıyıya 100 metre açıktaki Kiril ile dalış eğitmen Sunduvaç'ın yanına uzaktan kumandalı 'insansız cankurtaran robotu' yolladı. Robota tutunan Sunduvaç ve Kiril, kıyıya getirildi. İlk müdahalesi sahilde yapılan Kiril, tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

DEV-DALGALARA-ALDIRIS-ETMEYIP-DENIZE-GIR_42685 (4)

"BU TÜR HAVALARDA KİMSENİN DENİZE GİRMEMESİ GEREKİYOR"

Dalış eğitmeni İbrahim Sunduvaç, “Kendime can yeleği aldım, suya atladım. Başka ekipmanım yoktu. Onu sakinleştirdim, önce kıyıya gelmeyi denedik başaramayacağımızı anlayınca tekrar açığa gittik. Çünkü dalgadan daha az etkilenmemiz gerekiyordu. Ardından sakin sakin yüzmeye başladık. Kıyıdaki robotu ve ekipleri görünce tekrar kıyıya yaklaşmaya başladık. Neyse ki bu sefer başardık. Bu tür havalarda kimsenin denize girmemesi gerekiyor" dedi.

DEV-DALGALARA-ALDIRIS-ETMEYIP-DENIZE-GIR_42685 (3)

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Isparta'da feci kaza! 10 kişi yaralandıIsparta'da feci kaza! 10 kişi yaralandı
BBP lideri Destici 'Çok net ifade etmek istiyorum' diyerek açıkladı: 'Çok saldırgan köpekleri uyutacağız'BBP lideri Destici 'Çok net ifade etmek istiyorum' diyerek açıkladı: 'Çok saldırgan köpekleri uyutacağız'
Bakan Uraloğlu o hızlı tren hattı için tarih verdiBakan Uraloğlu o hızlı tren hattı için tarih verdi
Anahtar Kelimeler:
antalya
En Çok Okunan Haberler
BBP lideri Destici 'Çok net ifade etmek istiyorum' diyerek açıkladı: 'Çok saldırgan köpekleri uyutacağız'

BBP lideri Destici 'Çok net ifade etmek istiyorum' diyerek açıkladı: 'Çok saldırgan köpekleri uyutacağız'

Restoran ve kafelere boykot bugün başladı!

Restoran ve kafelere boykot bugün başladı!

Türk loto milyoneri kalan parasını açıkladı!

Türk loto milyoneri kalan parasını açıkladı!

Açıklamasıyla diğer CHP'lilerden ayrıldı! Beşikçioğlu'ndan sıra dışı çıkış: 'Borç' sözleri sosyal medyaya damga vurdu

Açıklamasıyla diğer CHP'lilerden ayrıldı! Beşikçioğlu'ndan sıra dışı çıkış: 'Borç' sözleri sosyal medyaya damga vurdu

Ligden düşen ilk takım belli oldu!

Ligden düşen ilk takım belli oldu!

Atatürk ve Erdoğan'a hakaret! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gözaltına alındı

Atatürk ve Erdoğan'a hakaret! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.