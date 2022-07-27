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Yer: Ataşehir! Market değil sanki cephanelik

27.07.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de yasa dışı silah satışı yapıldığı tespit edilerek operasyon düzenlenen market cephaneliği aratmadı. Marketteki tezgahın altında 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 14 fişek bulunurken, market sahibinin evinde yapılan aramalarda ise bir kurusıkı tabanca, 25 kurusıkı tabanca fişeği, bir av tüfeği, 29 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Market sahibi V.Ö. ve 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Yer: Ataşehir! Market değil sanki cephanelik

Ataşehir İçerenköy Mahallesi'ndeki markette yasa dışı silah satışı yapıldığı yönünde ihbar alan polis, operasyon düzenledi. Yasa dışı silah satışı yapıldığı tespit edilen markete düzenlenen operasyonda ele geçirilenler, "market değil sanki cephanelik" dedirtti. Marketteki tezgahın altında 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 14 fişek ele geçirildi. Market sahibi V.Ö. gözaltına alındı.

EVİ DE CEPHANELİĞİ ARATMADI

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise, bir kurusıkı tabanca, 25 kurusıkı tabanca fişeği, bir av tüfeği, 29 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

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GÖZALTINA ALINIP ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yapılan araştırmalarda V.Ö.'nün silah fiyat ve tedarik konusunda çok sayıda yazışma yaptığı bir GSM hattı da tespit edildi. Hat üzerinden yapılan incelemede kimliği tespit edilen U.K. isimli şüpheli de İçerenköy Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Silah Kaçakçılığı ve Ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

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(DHA)

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Ataşehir
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