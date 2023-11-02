Yer: Avcılar! Refüjdeki manzara görenleri şaşkına çevirdi: Nasıl geldikleri bilinmiyor

Avcılar ile Esenyurt'u birbirine bağlayan ve günün her saatinde yoğun olan Firuzköy Bulvarı'nda nasıl geldikleri bilinmeyen iki at, refüjde bir süre otlayarak ilerledi.

SÜRÜCÜLER KAZAYA NEDEN OLMALARINDAN KORKTU

Daha sonra koşmaya başlayan ve tekrar dinlenen atların yola aniden çıkarak kazaya neden olmasından korkan sürücüler, sahipsiz hayvanları görünce şaşırdı.

Atlar bir süre daha koştuktan sonra gözden kayboldu.

GEÇEN AY DA BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Avcılar'da geçen ay da D-100 Karayolu'na çıkan iki at, yoğun trafikte ters yönde ilerleyerek Bakırköy'e kadar ulaşmış, burada trafik polisleri tarafından yakalanarak sakinleştirilmiş, daha sonra ilgili kuruma teslim edilmişti. (DHA)





