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  4. Yer: Avcılar! Refüjdeki manzara görenleri şaşkına çevirdi: Nasıl geldikleri bilinmiyor

Yer: Avcılar! Refüjdeki manzara görenleri şaşkına çevirdi: Nasıl geldikleri bilinmiyor

02.11.2023 13:08 | Son Güncelleme:
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Avcılar'da refüjde otlayan atlar şaşkınlık yarattı! İlçede günün her saati trafik yoğunluğu yaşanan Firuzköy Bulvarı'nda nasıl geldikleri bilinmeyen; otlayan ve koşturan atlar, görenleri adeta şaşkına çevirdi... Atlar bir süre sonra gözden kayboldu. Avcılar'da geçen ay da D-100 Karayolu'na iki at çıkmış, yoğun trafikte ters yönde ilerleyerek Bakırköy'e kadar ulaşmışlardı.

Avcılar ile Esenyurt'u birbirine bağlayan ve günün her saatinde yoğun olan Firuzköy Bulvarı'nda nasıl geldikleri bilinmeyen iki at, refüjde bir süre otlayarak ilerledi.

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SÜRÜCÜLER KAZAYA NEDEN OLMALARINDAN KORKTU

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Daha sonra koşmaya başlayan ve tekrar dinlenen atların yola aniden çıkarak kazaya neden olmasından korkan sürücüler, sahipsiz hayvanları görünce şaşırdı.

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Atlar bir süre daha koştuktan sonra gözden kayboldu.

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GEÇEN AY DA BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Avcılar'da geçen ay da D-100 Karayolu'na çıkan iki at, yoğun trafikte ters yönde ilerleyerek Bakırköy'e kadar ulaşmış, burada trafik polisleri tarafından yakalanarak sakinleştirilmiş, daha sonra ilgili kuruma teslim edilmişti. (DHA)

Günün önemli manşetleri


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Avcılar At

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