Yer: Bahçelievler! Annesine küfürler savurup tekme tokat dayak attı

Bahçelievler'in Siyavuşpaşa Mahallesi'nde dün akşam 21.30 sıralarında olan olayda ailesiyle yaşayan madde bağımlısı bir kişi, krize girdi. Bağırarak küfürler etmeye başlayan şahsı annesi, bir odaya kitledi.

ANNE HASTANEDE, OĞLU GÖZALTINDA

Panikleyen kadın kendini bir odaya kilitlese de şahıs, camdan dışarı çıkarak küfür ve tehditlerine devam etti. Bir süre sonra kapıyı açan şahıs, annesini yumrukla darp etmeye başladı.

Kadının yardım çığlıkları sonrası ihbar üzerine olay yerine Motosikletli Polis Timleri sevk edilirken, mahalleli de dışarı çıktı. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken yumrukla darp ettiği annesi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. (İHA)





