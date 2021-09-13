Yer: Bartın! Deniz üzerindeki cisim ekipleri harekete geçirdi

Bartın’da akşam saatlerinde vatandaşlar, jandarmayı arayarak deniz üzerinde insan cesedine benzer bir cisim gördüklerini belirtti. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-3 dalgıç ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HERHANGİ BİR CİSME RASTLANILMADI

Dalgıçlar tarafından denizde arama çalışması yürütülürken jandarma ekiplerince de kıyıda tarama faaliyeti yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu deniz içinde ve kıyıda herhangi bir cisme rastlanılmaması üzerine çalışmalara son verildi.

Kaynak: İHA

