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  4. Yer: Bartın! Deniz üzerindeki cisim ekipleri harekete geçirdi

Yer: Bartın! Deniz üzerindeki cisim ekipleri harekete geçirdi

13.09.2021 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın’ın İnkumu Sahilinde vatandaşların bir cisim görüldüğü yönündeki ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Denizde dalgıçlar, kıyıda ise jandarma ekiplerince arama faaliyeti gerçekleştirildi.

Yer: Bartın! Deniz üzerindeki cisim ekipleri harekete geçirdi

Bartın’da akşam saatlerinde vatandaşlar, jandarmayı arayarak deniz üzerinde insan cesedine benzer bir cisim gördüklerini belirtti. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-3 dalgıç ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HERHANGİ BİR CİSME RASTLANILMADI

Dalgıçlar tarafından denizde arama çalışması yürütülürken jandarma ekiplerince de kıyıda tarama faaliyeti yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu deniz içinde ve kıyıda herhangi bir cisme rastlanılmaması üzerine çalışmalara son verildi.

Kaynak: İHA

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Bartın
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