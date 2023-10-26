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  4. Yer: Başakşehir! Kaçak göçmenler, polisten böyle kaçmaya çalıştı

Yer: Başakşehir! Kaçak göçmenler, polisten böyle kaçmaya çalıştı

26.10.2023 11:49 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da polis ekipleri tarafından bir süre takip edildikten sonra Başakşehir’de havaya ateş ederek durdurulan kamyonun kasasından çok sayıda kaçak göçmen çıktı. Kaçak göçmenler polis ekiplerini karşılarında görünce kaçmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 42 şüpheli ile 517 kaçak göçmen yakalandı. Şüphelilerden 26’sı tutuklandı.

Yer: Başakşehir! Kaçak göçmenler, polisten böyle kaçmaya çalıştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim’de kaçak göçmen taşıdığı belirlenen ve kasası brandayla kapalı olan bir kamyonu takibe aldı. Bir süre takibe devam eden ekipler, kamyonun durması için ihtarda bulundu. Kamyon şoförünün durmaması üzerine, havaya ateş eden ekipler Başakşehir Mahmutbey gişelerinde kamyonu durdurmayı başardı. Ekiplerin kamyonun brandasını açmaya çalıştığı sırada kaçak göçmenler kaçmaya çalıştı; ancak başarılı olamadı.

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42 ŞÜPHELİ İLE 517 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Göçmen polisi tarafından aynı gün düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda toplam 42 şüpheli ve 517 kaçak göçmen yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda şüphelilerin göçmenleri taşımak için kullandığı 10 araç, 1 bot, 1 yelkenli tekne, 5 ruhsatsız silah, 133 bin 500 Türk lirası ile, 4 bin 910 Dolar, 725 Euro, uyku tulumları, yaşam malzemelerinin bulunduğu depo, havala defterleri, şifreli notlar ele geçirildi.

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Organizatörlük ve şoförlük yaptıkları tespit edilen 42 şüpheliden 4’ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Geri kalan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 26’sı tutuklanırken 9 kişi adli kontrol şartıyla, 3 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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KAÇMAYA ÇALIŞTIKLARI ANLAR KAMERADA

Polis ekiplerinin kaçak göçmen dolu kamyonu durduğu anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ekiplerin kamyondaki kaçak göçmenleri aşağı indirmeye çalışırken bazılarının, brandayı yırtarak kaçmaya çalıştığı anlar da görülüyor. (DHA)

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