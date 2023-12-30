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  4. Yer: Başakşehir! Karakoldaki kaos anbean kaydedildi: Polise saldırıp böyle kaçtı

Yer: Başakşehir! Karakoldaki kaos anbean kaydedildi: Polise saldırıp böyle kaçtı

30.12.2023 16:02 | Son Güncelleme:
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Başakşehir'de yaralama ve tehdit suçlarından aranan E.A. gözaltına alındı. Başak Mahallesi'ndeki polis merkezine getirilen E.A. polis memurlarına fiziki saldırıda bulunarak kaçmaya çalıştı. Saniye saniye kaydedilen olay sonucunda E.A. yakalanarak yeniden gözaltına alındı.

Yer: Başakşehir! Karakoldaki kaos anbean kaydedildi: Polise saldırıp böyle kaçtı

Olay, 21 Aralık'ta Başakşehir Başak Mahallesi'nde polis merkezinde meydana geldi. Başak Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdukları E.A.'nın kimliğini alarak sorgulama yaptı. Ekipler E.A.'nın "yaralama" ve "tehdit" suçlarından arandığını tespit etti. E.A, bunun üzerine gözaltına alındı.

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HAKARET VE SALDIRI

İşlemleri için polis merkezine götürülen E.A., burada iddiaya göre polis memurlarına hakaretler etti. E.A., polislere saldırarak kaçmaya başladı.

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Saldırganın kafa attığı polis memuru yaralandı. Polis memurları, şüpheliyi polis merkezi önünde gözaltına aldı. Burada da direnmeye devam eden E.A. ve polisler arasında arbede yaşandı.

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Gözaltına alınan E.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir karakol
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